Re: «Заборов нет, окон нет, хозяев нет» - Четыре заброшенных...

Отправлено: - 20:33

Вот этот бардак с полуразрушенными зданиями возник давно, но жесткости в этом вопросе у акима города нет! Есть еще законодательные меры, позволяющие убрать нарушения, бардак, но видимо штат юристов в акимате бездельничает, надо разогнать и набрать грамотных и знающих сотрудников! Иначе нельзя!Ждут пинок вышестоящего бастыка, бульдозер после оценки оставшегося имущества! Хозяева сгоревших и разрушенных зданий давно ждут, чтобы получить компенсацию от гос-ва, ничего при этом не делают, надеясь, что гос-во само уберет их разрушенные. сгоревшие здания! Одним словом иждивенцы, ждущие подачки от жалостливого акимата! Полагаю, что здания не были застрахованы.