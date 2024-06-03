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Чиновник похитил миллионы на цифровизации Казахстана: раскрыта схема
Чиновник похитил миллионы на цифровизации Казахстана: раскрыта схема
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49312
Чиновник похитил миллионы на цифровизации Казахстана: раскрыта схема
Отправлено: 03.06.24 - 15:25
Заместитель председателя Комитета по архивным делам и документации Министерства культуры и спорта, а также директор IT-компании осуждены за хищение более 105 миллионов тенге, выделенных на разработку информационной системы.
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р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 596
Re: Чиновник похитил миллионы на цифровизации Казахстана:...
Отправлено: 03.06.24 - 15:25
расстрелять и точка. Только так можно не остановить, а хотя бы притормозить наглое воровство и коррупцию
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1295
Re: Чиновник похитил миллионы на цифровизации Казахстана:...
Отправлено: 03.06.24 - 19:30
.....понять простить и отпустить с выплатой выходных посабий.....
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 14833
Чиновник похитил миллионы на цифровизации Казахстана: раскрыта схема
Отправлено: 03.06.24 - 19:39
Я бы тоже воровал. Пару лямов зелени спёр и свалил бы на острова навсегда. Шорты, рубашка в цветочек, кубинская сигара, белая шляпа, и пару местных мулаток)
[Исправлено: Vit, 03.06.2024 - 19:40]
[Исправлено: Vit, 03.06.2024 - 19:40]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 178
Re: Чиновник похитил миллионы на цифровизации Казахстана:...
Отправлено: 03.06.24 - 20:58
Пока не будет восстановлена смертная казнь, бюджет будет каждый расхищать, если только штраф или лишение свободы в размере 6-20 лет. Нет статистики для народа, сколько бюджетных денег за 33 года независимости украли чиновники и прочие у гос-ва и и какие меры гос-во через суды приняло? Ведь нет справедливой кары за содеянное, особенно когда руководство страны провозгласило принцин "Справедливый Казахстан". так в чем справедливость, если 33 года воровали все, а "воз и ныне там".
Z
(Пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.24
- Сообщений:
- 61
Чиновник похитил миллионы на цифровизации Казахстана: раскрыта схема
Отправлено: 03.06.24 - 21:02
Чтобы остановить разгул воровства госсредств, нужен закон: расстрел жуликов и их семей до 5 колена, только так можно остановить этот процесс, всё остальное профанация!Создание видимости работы! Через горд, а то и раньше выйдут, да и с такой коррупцией-то как будут? Сам начальник зоны с ресторана обеды возить будет. Чем мы отличаемся от Китая? Это моё сугубо личное мнение. А власть пусть и дальше продолжает растаскивать страну, глядишь, годик-другой, страны и не станет, возможно, кто-то наверху этого только и ждёт! Всем хорошей погоды!
[Исправлено: Домовенок, 04.06.2024 - 10:05]
[Исправлено: Домовенок, 04.06.2024 - 10:05]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 3394
Чиновник похитил миллионы на цифровизации Казахстана: раскрыта схема
Отправлено: 03.06.24 - 21:41
N
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.20
- Сообщений:
- 541
Re: Чиновник похитил миллионы на цифровизации Казахстана:...
Отправлено: 03.06.24 - 23:11
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 1324
Re: Чиновник похитил миллионы на цифровизации Казахстана:...
Отправлено: 04.06.24 - 07:36
проверьте еще суммы, заплаченные за сайт по ковиду) весьма внушительные цифры были непонятно за что)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 6910
Re: Чиновник похитил миллионы на цифровизации Казахстана:...
Отправлено: 04.06.24 - 09:47
На олх выставили на продажу бордюры,так и написали: советского изготовления очень качественные,тогда задаюсь вопросом,какого черта их было трогать,примените опять на месте.
Скорее всего,может премию учредить за экономию бюджетных средств
Скорее всего,может премию учредить за экономию бюджетных средств
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