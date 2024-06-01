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≡ Галина САТАЛКИНА: Мемориал развлекательного значения
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49312
Галина САТАЛКИНА: Мемориал развлекательного значения
Отправлено: 01.06.24 - 10:39
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Просто поражает своей духовной глухотой активно реализуемая областным управлением культуры идея реконструкции Исторического сквера, территории, прилегающей к особому памятнику - «Стене расстрела».
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
626
Re: Галина САТАЛКИНА: Мемориал развлекательного значения
Отправлено: 03.06.24 - 09:21
#30
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Цитата:
таноми52:
На чём зиждется Ваше личное мнение?


В школе, в литературном кружке, учительница говорила покачивая головой, какой Шолохов молодец, в таком возрасте написать книгу - надо быть самородком. Про израильских экспертов (приплетаемых экспертом всего - якобы старым ментом), тогда никто вообще ничего не слышал. По личному мнению, читая Тихий Дон и Поднятую Целину, если первое произведение читается легко, то второе кажется слегка вымученным. Ну а потом на литературных форумах я наткнулся на спор об авторстве Тихого Дона. Белый офицер появится позже. Но после чтения дебатов литературного форума, у меня в голове также закрались сомнения по поводу авторства...
Ну как 20-летний парнишка, без жизненного опыта (уклад деревни тоже определенный опыт), не говоря уже о взаимоотношениях между людьми (личностных), без практически образования излагает такой большой текст красиво и непринужденно? Как?
Многие из вас в школе писали хорошо сочинения? А ведь автор ТД чуть постарше вас...
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
626
Re: Галина САТАЛКИНА: Мемориал развлекательного значения
Отправлено: 03.06.24 - 09:26
#31
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Цитата:
abaika95:
Тут форум всё-таки Мнение должно быть раскрытым Спорьте с мнением а не с количеством слов


Лучше все-таки по Чехову - коротко и ясно. А ваши набросы настолько широки, что не представляется возможным охватить всё. Такие портянки мне тяжело писать, так что ссорри...
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15985
Галина САТАЛКИНА: Мемориал развлекательного значения
Отправлено: 03.06.24 - 10:17
#32
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Цитата:
mks2703:
Ну как 20-летний парнишка, без жизненного опыта

Ты вкурсе что роман написан в разные года?))
И первый том начат 30 летним парнем поэтому он весь про любовь-марковь Цитата:
mks2703:
Лучше все-таки по Чехову - коротко и ясно.

Ну так давайте коротко и ясно
А то у тебя коротко и ниочем
Вода

Где суждение то?)
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s
§ simkst
(Пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
22
Галина САТАЛКИНА: Мемориал развлекательного значения
Отправлено: 03.06.24 - 13:20
#33
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Цитата:
mks2703:
mks2703

Цитата:
abaika95:
abaika95


У Крюкова , что прочитать / послушать можно ( желательно) ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38556
Галина САТАЛКИНА: Мемориал развлекательного значения
Отправлено: 03.06.24 - 13:26
#34
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Цитата:
abaika95:
Если в СССР всё было так хорошо,смог бы он так легко развалится и смогли бы де

Мне, как и всем сколько там, 300 миллионам советских людей было по барабану.
Пришел бы современный Гитлер, поддержали бы и его.
Потому что жевачки, мальвинки, двухкассетные магнитолы, Модерн Токинг, Мираж с Ласковым Маем..
И все понимали, что власть делят между собой коммунисты, зачем кого то поддерживать?
В итоге коммунисты разворовали всё за 30 последующих лет и воруют до сих пор..
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
626
Re: Галина САТАЛКИНА: Мемориал развлекательного значения
Отправлено: 04.06.24 - 08:52
#35
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Цитата:
abaika95:
Ты вкурсе что роман написан в разные года?)) И первый том начат 30 летним парнем поэтому он весь про любовь-марковь


Ну вы хоть бы погуглили качественно, чтоли... А то как-то даже неинтересно. Набросали кучу фамилий, в предыдущих постах - несерьезно.
Повторюсь, это мой взгляд, я его никому не навязываю. И он совпадает со взглядом многих других людей, мнения которых также повлияли на мое видение. Вы то чего так навязываете свою точку зрения. Прям по-децки упираетесь...
С таким же упорством гадите на Советску власть. А могли бы и "спасибо" сказать, что Шолохова читали. Ведь именно Советска власть сделала всеобщим среднее образование и ввела Литературу в обязательную школьную программу. До этого и образования всеобщего не было и литература была уделом избранных...
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
626
Re: Галина САТАЛКИНА: Мемориал развлекательного значения
Отправлено: 04.06.24 - 08:56
#36
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Цитата:
abaika95:

Погуглил для вас:

"...Первая и основная причина сомнений в авторстве Шолохова: необычайно молодой автор создал в сжатые сроки грандиозное произведение, демонстрирующее хорошее знакомство с жизнью донского казачества с её бытовыми деталями, знание многих местностей на Дону, событий Первой мировой и Гражданской войны, происходивших, когда Шолохов был ещё ребёнком и подростком. Часть критиков утверждает, что высокий художественный уровень «Тихого Дона» резко контрастирует с уровнем шолоховских «Донских рассказов», непосредственно предшествовавших гениальному роману. Критики отмечают также имеющиеся в «Донских рассказах» признаки плохого знания казачьего быта, совершенно не характерные для романа.
Как отмечено выше, роман демонстрирует высокий уровень эрудиции автора, прекрасное знание им истории Первой мировой войны, знакомство с реалиями описываемого периода. При этом в тексте нередко встречаются грубейшие противоречия и ошибки, которые автор с таким уровнем знаний, казалось бы, просто не мог допустить. Например, отмечен целый ряд хронологических и географических нестыковок: главные герои одновременно воюют в Германии и Австро-Венгрии, при этом одновременно могут находиться ещё и в тыловом госпитале; герой вступает в бой в ночь на 16 августа, а ранение в том же бою получает 16 сентября; ребёнок, зачатый в четверг, уже в ближайший понедельник шевелится в утробе матери...."
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
626
Re: Галина САТАЛКИНА: Мемориал развлекательного значения
Отправлено: 04.06.24 - 09:02
#37
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Цитата:
abaika95:


Не стал полностью тут разводить чужие размышления, так немного вырвал из контекста. Жаль, что не смогу привести примеры с литературных форумов - давно это было. Навряд ли они сохранились, да и затруднительно мне будет их найти. А там были ребята с литературным образованием и историки, не чета нам гугловодам...Засим думаю эту тему закрыть, можете ничего не писать в ответ - читать не буду...ссоррри
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4878
Галина САТАЛКИНА: Мемориал развлекательного значения
Отправлено: 04.06.24 - 11:24
#38
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Честно говоря мне абсолютно по барабану когда и кого ранили и когда младенец начал шевелиться в животе. Книга мне была интересна, я её когда то прочитал взахлёб. Как и Поднятую целину кстати, где любимый мой персонаж дед Щукарь. Ещё на минуточку если бы не Нобелевская премия стали бы под микроскопом разглядывать страницы романа? Мне кажется вряд ли!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4878
Галина САТАЛКИНА: Мемориал развлекательного значения
Отправлено: 04.06.24 - 11:32
#39
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Цитата:
mks2703:
А казаки действительно зверствовали.

Зверствовали тогда все ! Был указ Я.М. Свердлова об уничтожении казачества как класс. Его претворяли в жизнь по моему Московский рабочий полк, кому интересно можете погуглить. Даже те казаки кто примкнул к красной армии были потом репрессированы за малым исключением. Достаточно вспомнить судьбу командарма 2 конной Миронова.
А Троцкий проповедовал политику "рассказачивания".Страшное дело война, а тем более гражданская!
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