Отправлено: - 08:52

abaika95:

Ты вкурсе что роман написан в разные года?)) И первый том начат 30 летним парнем поэтому он весь про любовь-марковь

Цитата:Ну вы хоть бы погуглили качественно, чтоли... А то как-то даже неинтересно. Набросали кучу фамилий, в предыдущих постах - несерьезно.Повторюсь, это мой взгляд, я его никому не навязываю. И он совпадает со взглядом многих других людей, мнения которых также повлияли на мое видение. Вы то чего так навязываете свою точку зрения. Прям по-децки упираетесь...С таким же упорством гадите на Советску власть. А могли бы и "спасибо" сказать, что Шолохова читали. Ведь именно Советска власть сделала всеобщим среднее образование и ввела Литературу в обязательную школьную программу. До этого и образования всеобщего не было и литература была уделом избранных...