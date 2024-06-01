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Галина САТАЛКИНА: Мемориал развлекательного значения
Галина САТАЛКИНА: Мемориал развлекательного значения
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49312
Галина САТАЛКИНА: Мемориал развлекательного значения
Отправлено: 01.06.24 - 10:39
Просто поражает своей духовной глухотой активно реализуемая областным управлением культуры идея реконструкции Исторического сквера, территории, прилегающей к особому памятнику - «Стене расстрела».
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Re: Галина САТАЛКИНА: Мемориал развлекательного значения
Отправлено: 03.06.24 - 09:21
Цитата:
В школе, в литературном кружке, учительница говорила покачивая головой, какой Шолохов молодец, в таком возрасте написать книгу - надо быть самородком. Про израильских экспертов (приплетаемых экспертом всего - якобы старым ментом), тогда никто вообще ничего не слышал. По личному мнению, читая Тихий Дон и Поднятую Целину, если первое произведение читается легко, то второе кажется слегка вымученным. Ну а потом на литературных форумах я наткнулся на спор об авторстве Тихого Дона. Белый офицер появится позже. Но после чтения дебатов литературного форума, у меня в голове также закрались сомнения по поводу авторства...
Ну как 20-летний парнишка, без жизненного опыта (уклад деревни тоже определенный опыт), не говоря уже о взаимоотношениях между людьми (личностных), без практически образования излагает такой большой текст красиво и непринужденно? Как?
Многие из вас в школе писали хорошо сочинения? А ведь автор ТД чуть постарше вас...
таноми52:
На чём зиждется Ваше личное мнение?
На чём зиждется Ваше личное мнение?
В школе, в литературном кружке, учительница говорила покачивая головой, какой Шолохов молодец, в таком возрасте написать книгу - надо быть самородком. Про израильских экспертов (приплетаемых экспертом всего - якобы старым ментом), тогда никто вообще ничего не слышал. По личному мнению, читая Тихий Дон и Поднятую Целину, если первое произведение читается легко, то второе кажется слегка вымученным. Ну а потом на литературных форумах я наткнулся на спор об авторстве Тихого Дона. Белый офицер появится позже. Но после чтения дебатов литературного форума, у меня в голове также закрались сомнения по поводу авторства...
Ну как 20-летний парнишка, без жизненного опыта (уклад деревни тоже определенный опыт), не говоря уже о взаимоотношениях между людьми (личностных), без практически образования излагает такой большой текст красиво и непринужденно? Как?
Многие из вас в школе писали хорошо сочинения? А ведь автор ТД чуть постарше вас...
Re: Галина САТАЛКИНА: Мемориал развлекательного значения
Отправлено: 03.06.24 - 09:26
Цитата:
Лучше все-таки по Чехову - коротко и ясно. А ваши набросы настолько широки, что не представляется возможным охватить всё. Такие портянки мне тяжело писать, так что ссорри...
abaika95:
Тут форум всё-таки Мнение должно быть раскрытым Спорьте с мнением а не с количеством слов
Тут форум всё-таки Мнение должно быть раскрытым Спорьте с мнением а не с количеством слов
Лучше все-таки по Чехову - коротко и ясно. А ваши набросы настолько широки, что не представляется возможным охватить всё. Такие портянки мне тяжело писать, так что ссорри...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15985
Галина САТАЛКИНА: Мемориал развлекательного значения
Отправлено: 03.06.24 - 10:17
Цитата:
Ты вкурсе что роман написан в разные года?))
И первый том начат 30 летним парнем поэтому он весь про любовь-марковь Цитата:
Ну так давайте коротко и ясно
А то у тебя коротко и ниочем
Вода
Где суждение то?)
mks2703:
Ну как 20-летний парнишка, без жизненного опыта
Ну как 20-летний парнишка, без жизненного опыта
Ты вкурсе что роман написан в разные года?))
И первый том начат 30 летним парнем поэтому он весь про любовь-марковь Цитата:
mks2703:
Лучше все-таки по Чехову - коротко и ясно.
Лучше все-таки по Чехову - коротко и ясно.
Ну так давайте коротко и ясно
А то у тебя коротко и ниочем
Вода
Где суждение то?)
s
(Пользователи)
- Регистрация:
- 27.10.23
- Сообщений:
- 22
Галина САТАЛКИНА: Мемориал развлекательного значения
Отправлено: 03.06.24 - 13:20
Цитата:
Цитата:
У Крюкова , что прочитать / послушать можно ( желательно) ?
mks2703:
mks2703
mks2703
Цитата:
abaika95:
abaika95
abaika95
У Крюкова , что прочитать / послушать можно ( желательно) ?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 38556
Галина САТАЛКИНА: Мемориал развлекательного значения
Отправлено: 03.06.24 - 13:26
Цитата:
Мне, как и всем сколько там, 300 миллионам советских людей было по барабану.
Пришел бы современный Гитлер, поддержали бы и его.
Потому что жевачки, мальвинки, двухкассетные магнитолы, Модерн Токинг, Мираж с Ласковым Маем..
И все понимали, что власть делят между собой коммунисты, зачем кого то поддерживать?
В итоге коммунисты разворовали всё за 30 последующих лет и воруют до сих пор..
abaika95:
Если в СССР всё было так хорошо,смог бы он так легко развалится и смогли бы де
Если в СССР всё было так хорошо,смог бы он так легко развалится и смогли бы де
Мне, как и всем сколько там, 300 миллионам советских людей было по барабану.
Пришел бы современный Гитлер, поддержали бы и его.
Потому что жевачки, мальвинки, двухкассетные магнитолы, Модерн Токинг, Мираж с Ласковым Маем..
И все понимали, что власть делят между собой коммунисты, зачем кого то поддерживать?
В итоге коммунисты разворовали всё за 30 последующих лет и воруют до сих пор..
Re: Галина САТАЛКИНА: Мемориал развлекательного значения
Отправлено: 04.06.24 - 08:52
Цитата:
Ну вы хоть бы погуглили качественно, чтоли... А то как-то даже неинтересно. Набросали кучу фамилий, в предыдущих постах - несерьезно.
Повторюсь, это мой взгляд, я его никому не навязываю. И он совпадает со взглядом многих других людей, мнения которых также повлияли на мое видение. Вы то чего так навязываете свою точку зрения. Прям по-децки упираетесь...
С таким же упорством гадите на Советску власть. А могли бы и "спасибо" сказать, что Шолохова читали. Ведь именно Советска власть сделала всеобщим среднее образование и ввела Литературу в обязательную школьную программу. До этого и образования всеобщего не было и литература была уделом избранных...
abaika95:
Ты вкурсе что роман написан в разные года?)) И первый том начат 30 летним парнем поэтому он весь про любовь-марковь
Ты вкурсе что роман написан в разные года?)) И первый том начат 30 летним парнем поэтому он весь про любовь-марковь
Ну вы хоть бы погуглили качественно, чтоли... А то как-то даже неинтересно. Набросали кучу фамилий, в предыдущих постах - несерьезно.
Повторюсь, это мой взгляд, я его никому не навязываю. И он совпадает со взглядом многих других людей, мнения которых также повлияли на мое видение. Вы то чего так навязываете свою точку зрения. Прям по-децки упираетесь...
С таким же упорством гадите на Советску власть. А могли бы и "спасибо" сказать, что Шолохова читали. Ведь именно Советска власть сделала всеобщим среднее образование и ввела Литературу в обязательную школьную программу. До этого и образования всеобщего не было и литература была уделом избранных...
Re: Галина САТАЛКИНА: Мемориал развлекательного значения
Отправлено: 04.06.24 - 08:56
Цитата:
Погуглил для вас:
"...Первая и основная причина сомнений в авторстве Шолохова: необычайно молодой автор создал в сжатые сроки грандиозное произведение, демонстрирующее хорошее знакомство с жизнью донского казачества с её бытовыми деталями, знание многих местностей на Дону, событий Первой мировой и Гражданской войны, происходивших, когда Шолохов был ещё ребёнком и подростком. Часть критиков утверждает, что высокий художественный уровень «Тихого Дона» резко контрастирует с уровнем шолоховских «Донских рассказов», непосредственно предшествовавших гениальному роману. Критики отмечают также имеющиеся в «Донских рассказах» признаки плохого знания казачьего быта, совершенно не характерные для романа.
Как отмечено выше, роман демонстрирует высокий уровень эрудиции автора, прекрасное знание им истории Первой мировой войны, знакомство с реалиями описываемого периода. При этом в тексте нередко встречаются грубейшие противоречия и ошибки, которые автор с таким уровнем знаний, казалось бы, просто не мог допустить. Например, отмечен целый ряд хронологических и географических нестыковок: главные герои одновременно воюют в Германии и Австро-Венгрии, при этом одновременно могут находиться ещё и в тыловом госпитале; герой вступает в бой в ночь на 16 августа, а ранение в том же бою получает 16 сентября; ребёнок, зачатый в четверг, уже в ближайший понедельник шевелится в утробе матери...."
abaika95:
Погуглил для вас:
"...Первая и основная причина сомнений в авторстве Шолохова: необычайно молодой автор создал в сжатые сроки грандиозное произведение, демонстрирующее хорошее знакомство с жизнью донского казачества с её бытовыми деталями, знание многих местностей на Дону, событий Первой мировой и Гражданской войны, происходивших, когда Шолохов был ещё ребёнком и подростком. Часть критиков утверждает, что высокий художественный уровень «Тихого Дона» резко контрастирует с уровнем шолоховских «Донских рассказов», непосредственно предшествовавших гениальному роману. Критики отмечают также имеющиеся в «Донских рассказах» признаки плохого знания казачьего быта, совершенно не характерные для романа.
Как отмечено выше, роман демонстрирует высокий уровень эрудиции автора, прекрасное знание им истории Первой мировой войны, знакомство с реалиями описываемого периода. При этом в тексте нередко встречаются грубейшие противоречия и ошибки, которые автор с таким уровнем знаний, казалось бы, просто не мог допустить. Например, отмечен целый ряд хронологических и географических нестыковок: главные герои одновременно воюют в Германии и Австро-Венгрии, при этом одновременно могут находиться ещё и в тыловом госпитале; герой вступает в бой в ночь на 16 августа, а ранение в том же бою получает 16 сентября; ребёнок, зачатый в четверг, уже в ближайший понедельник шевелится в утробе матери...."
Re: Галина САТАЛКИНА: Мемориал развлекательного значения
Отправлено: 04.06.24 - 09:02
Цитата:
Не стал полностью тут разводить чужие размышления, так немного вырвал из контекста. Жаль, что не смогу привести примеры с литературных форумов - давно это было. Навряд ли они сохранились, да и затруднительно мне будет их найти. А там были ребята с литературным образованием и историки, не чета нам гугловодам...Засим думаю эту тему закрыть, можете ничего не писать в ответ - читать не буду...ссоррри
abaika95:
Не стал полностью тут разводить чужие размышления, так немного вырвал из контекста. Жаль, что не смогу привести примеры с литературных форумов - давно это было. Навряд ли они сохранились, да и затруднительно мне будет их найти. А там были ребята с литературным образованием и историки, не чета нам гугловодам...Засим думаю эту тему закрыть, можете ничего не писать в ответ - читать не буду...ссоррри
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4878
Галина САТАЛКИНА: Мемориал развлекательного значения
Отправлено: 04.06.24 - 11:24
Честно говоря мне абсолютно по барабану когда и кого ранили и когда младенец начал шевелиться в животе. Книга мне была интересна, я её когда то прочитал взахлёб. Как и Поднятую целину кстати, где любимый мой персонаж дед Щукарь. Ещё на минуточку если бы не Нобелевская премия стали бы под микроскопом разглядывать страницы романа? Мне кажется вряд ли!
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4878
Галина САТАЛКИНА: Мемориал развлекательного значения
Отправлено: 04.06.24 - 11:32
Цитата:
Зверствовали тогда все ! Был указ Я.М. Свердлова об уничтожении казачества как класс. Его претворяли в жизнь по моему Московский рабочий полк, кому интересно можете погуглить. Даже те казаки кто примкнул к красной армии были потом репрессированы за малым исключением. Достаточно вспомнить судьбу командарма 2 конной Миронова.
А Троцкий проповедовал политику "рассказачивания".Страшное дело война, а тем более гражданская!
mks2703:
А казаки действительно зверствовали.
А казаки действительно зверствовали.
Зверствовали тогда все ! Был указ Я.М. Свердлова об уничтожении казачества как класс. Его претворяли в жизнь по моему Московский рабочий полк, кому интересно можете погуглить. Даже те казаки кто примкнул к красной армии были потом репрессированы за малым исключением. Достаточно вспомнить судьбу командарма 2 конной Миронова.
А Троцкий проповедовал политику "рассказачивания".Страшное дело война, а тем более гражданская!
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