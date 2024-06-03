Re: Чиновник похитил миллионы на цифровизации Казахстана:...

Отправлено: - 21:02

ЧТО БЫ ОСТАНОВИТЬ РАЗГУЛ ВОРОСТВА ГОССРЕДСТВ НУЖЕН ЗАКОН: РАССТРЕЛ ЖУЛИКОВ И ИХ СЕМЕЙ ДО 5 КОЛЕНА, ТОЛЬКО ТАК МОЖНО ОСТАНОВИТЬ ЭТОТ ПРОЦЕСС, ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ ПРОФАНАЦИЯ! СОЗДАНИЕ ВИДИМОСТИ РАБОТЫ! ЧЕРЕЗ ГОД А ТО И РАНЬШЕ ВЫЙДУТ, ДА И СТАКОЙ КОРУПЦИЕЙ СИДЕТЬ ТО КАК БУДУТ? САМ НАЧАЛЬНИК ЗОНЫ С РЕСТОРАНА ОБЕДЫ ВОЗИТЬ БУДЕТ. ЧЕМ МЫ ОТЛИЧАЕМСЯ ОТ КИТАЯ? ЭТО МОЁ СУГУБО ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ. А ВЛАСТЬ ПУСТЬ И ДАЛЬШЕ ПРОДОЛЖАЕТ РАСТАСКИВАТЬ СТРАНУ, ГЛЯДИШЬ ГОДИК ДРУГОЙ СТРАНЫ И НЕ СТАНЕТ, ВОЗМОЖНО КТО ТО НАВЕРХУ ЭТОГО ТОЛЬКО И ЖДЁТ! ВСЕМ ХОРОШЕЙ ПОГОДЫ!