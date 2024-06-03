Re: Главным тренером сборной РК по футболу стал бывший тренер...

Отправлено: - 00:41

Проблема не в том что он иностранец

Проблема не в том что он именно россиянин

Не в том что он просто ловко из России сбежал к нам пересидеть

Не в том что он лысый или усатый

Проблема в том что он как тренер херовый

Вот и всё