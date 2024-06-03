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≡ Главным тренером сборной РК по футболу стал бывший тренер сборной России
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49311
Главным тренером сборной РК по футболу стал бывший тренер сборной России
Отправлено: 03.06.24 - 19:27
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Станислав Черчесов за свою тренерскую карьеру становился чемпионом двух восточноевропейских стран. Российского специалиста назначили главным тренером сборной Казахстана.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6909
Re: Главным тренером сборной РК по футболу стал бывший тренер...
Отправлено: 03.06.24 - 19:27
#1
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Шовинисты и нацики будут возмущаться,мол из своих не нашли что ли. Видимо,не нашли
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38556
Re: Главным тренером сборной РК по футболу стал бывший тренер...
Отправлено: 04.06.24 - 00:25
#2
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И этот прибежал на заработки к нам, так ничего и не добившись там?
Эх россияне..
Что делаете, куда бежите от Путина то?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15985
Re: Главным тренером сборной РК по футболу стал бывший тренер...
Отправлено: 04.06.24 - 00:41
#3
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Проблема не в том что он иностранец
Проблема не в том что он именно россиянин
Не в том что он просто ловко из России сбежал к нам пересидеть
Не в том что он лысый или усатый
Проблема в том что он как тренер херовый
Вот и всё
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23335
Главным тренером сборной РК по футболу стал бывший тренер сборной России
Отправлено: 04.06.24 - 00:43
#4
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Цитата:
abaika95:
Проблема в том что он как тренер херовый

Ну поставьте своего, получше, чё позориться то :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14833
Главным тренером сборной РК по футболу стал бывший тренер сборной России
Отправлено: 04.06.24 - 00:45
#5
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Цитата:
abaika95: Проблема в том что он как тренер херовый Вот и всё
Какая команда такой и тренер:)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10353
Re: Главным тренером сборной РК по футболу стал бывший тренер...
Отправлено: 04.06.24 - 02:16
#6
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Цитата:
111:
так ничего и не добившись там?
----чемпиона Польши (2015/16), Венгрии (2021/22 и 2022/23), обладателя кубков Польши (2015/16) и Венгрии (2021/2022).Ты хоть читаешь статью , или сразу коммент пишешь ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38556
Главным тренером сборной РК по футболу стал бывший тренер сборной России
Отправлено: 04.06.24 - 07:12
#7
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Цитата:
Гога:
чемпиона Польши

Меня не интересует что что, а именно польский футбол особенно.
И тем более венгерский или штатовский.
Английский или французский еще быть может, греческий там, камерунский, но не польский местного масштаба.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4876
Главным тренером сборной РК по футболу стал бывший тренер сборной России
Отправлено: 04.06.24 - 08:04
#8
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Цитата:
Vit:

Это ты зря Виталий, в этом цикле изрядно пошумели, чуть чуть до Евро не хватило, чтобы выйти. А Черчесова не любят в России ,хотя он с сборной далеко прошел на домашнем чемпионате мира. Это не повод считать его херовым тренером. Посмотрим, что будет
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4876
Главным тренером сборной РК по футболу стал бывший тренер сборной России
Отправлено: 04.06.24 - 08:09
#9
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Смотрю, кроме Гоги все те ещё болельщики, Рыбакина,кстати уже в 1/4 Роллан Гаррос, а потом Олимпиада

[Исправлено: saba, 04.06.2024 - 09:10]
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