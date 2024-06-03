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Главным тренером сборной РК по футболу стал бывший тренер сборной России
Главным тренером сборной РК по футболу стал бывший тренер сборной России
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