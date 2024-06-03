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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38555
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 22:01
#6841
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Цитата:
maxsaf:
Такие же как и у тебя, славянские в основном

А тебе хотелось бы мусульманские?
Сейчас там кавказцы подымут рождаемость..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38555
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 22:02
#6842
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Цитата:
Vit:
Вот так и надо идти по жизни)

А как ты хотел, если на твою семью нападет враг и не важно какой?
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
600
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 22:57
#6843
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Цитата:
abaika95:
Оказывается я где-то претендовал

вот так вот! не видать вам докторской. так и будете прозябать в кандидатах. супротив трех церковно-приходских классов... по одному на каждого
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23335
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 22:58
#6844
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Цитата:
111:
А как ты хотел, если на твою семью нападет враг и не важно какой?

На твою кто-то уже напал? Защитничек
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23335
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 22:59
#6845
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Цитата:
111:
А тебе хотелось бы мусульманские? Сейчас там кавказцы подымут рождаемость..

Чё они забыли в Караганде?
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
600
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 23:23
#6846
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"...ре-е-едкая разновидность хорька. хорек-паникер. больше известный как хорек-вонючка...североамериканский кролик-зануда". (с) День радио.)))
все-таки талантливые ребята этот "квартет И"
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38555
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 23:23
#6847
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Цитата:
maxsaf:
На твою кто-то уже напал?

Был задан вопрос, если на мою семью нападет враг.
Я на него ответил, что поступать надо так то и так то, защищать ее, коли не смог убежать к новым хозяевам за океан целовать ноги капиталистам страны НАТО.
Ну как то так..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38555
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 23:27
#6848
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Цитата:
maxsaf:
Чё они забыли в Караганде?

Ну по моему ты про Луганск говорил.
Ах да, нет, ты высмеял меня, сказав что у вас в шахтах одни славянские имена, ой, людей второго сорта, которых там русский мир не во что не ставит и все шахты закрыл, всех шахтеров перебили в бойне против своих же украинцев..
Да, не думал, что так бывает, но вот смотришь, да, это есть..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23335
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.06.24 - 00:08
#6849
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Цитата:
111:
Был задан вопрос, если на мою семью нападет враг. Я на него ответил, что поступать надо так то и так то, защищать ее

Так ещё никто не напал, а ты уже ведёшь себя как тот хорек-паникер, про которого Карачун говорит.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23335
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.06.24 - 00:09
#6850
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Цитата:
111:
Ну по моему ты про Луганск говорил.

Нет, это ты про Луганск говорил. Я говорил про Караганду.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38555
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.06.24 - 00:14
#6851
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Цитата:
maxsaf:
Так ещё никто не напал, а

Был задан вопрос, я на него ответил.
Ну как то на клавиатуре.
А что, на клаву не надо надимать, чтобы не вести себя "как то так"?
И при чем тут чьи то слова, хочешь с Карачуном в общих дружеских обьятиях быть, ну твое личное дело.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38555
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.06.24 - 00:15
#6852
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Цитата:
maxsaf:
Нет, это ты про Луганск говорил.

Я тебе сказал про Луганск, ты ответил, соврав, про него же .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38555
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.06.24 - 00:16
#6853
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Цитата:
Vit:
Украинцы кто не хочет воевать за Америку сдаются в плен

Или бегут туда же.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23335
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.06.24 - 00:18
#6854
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Цитата:
111:
Я тебе сказал про Луганск, ты ответил, соврав, про него же

Тебе показалось
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38555
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.06.24 - 00:21
#6855
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Цитата:
Vit:
 А за кого ты будешь воевать если Россия нападёт на нас?


Вот тут сам ему задай вопрос, с Карачуном, которого ты подвязал в свое стад.., ой, кампанию, и спрашивайте его сколько угодно, почему он так думает.
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