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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 22:01
Цитата:
А тебе хотелось бы мусульманские?
Сейчас там кавказцы подымут рождаемость..
maxsaf:
Такие же как и у тебя, славянские в основном
Такие же как и у тебя, славянские в основном
А тебе хотелось бы мусульманские?
Сейчас там кавказцы подымут рождаемость..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 22:02
Цитата:
А как ты хотел, если на твою семью нападет враг и не важно какой?
Vit:
Вот так и надо идти по жизни)
Вот так и надо идти по жизни)
А как ты хотел, если на твою семью нападет враг и не важно какой?
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 600
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 22:57
Цитата:
вот так вот! не видать вам докторской. так и будете прозябать в кандидатах. супротив трех церковно-приходских классов... по одному на каждого
abaika95:
Оказывается я где-то претендовал
Оказывается я где-то претендовал
вот так вот! не видать вам докторской. так и будете прозябать в кандидатах. супротив трех церковно-приходских классов... по одному на каждого
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 22:58
Цитата:
На твою кто-то уже напал? Защитничек
111:
А как ты хотел, если на твою семью нападет враг и не важно какой?
А как ты хотел, если на твою семью нападет враг и не важно какой?
На твою кто-то уже напал? Защитничек
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 22:59
Цитата:
Чё они забыли в Караганде?
111:
А тебе хотелось бы мусульманские? Сейчас там кавказцы подымут рождаемость..
А тебе хотелось бы мусульманские? Сейчас там кавказцы подымут рождаемость..
Чё они забыли в Караганде?
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 600
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 23:23
"...ре-е-едкая разновидность хорька. хорек-паникер. больше известный как хорек-вонючка...североамериканский кролик-зануда". (с) День радио.)))
все-таки талантливые ребята этот "квартет И"
все-таки талантливые ребята этот "квартет И"
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 23:23
Цитата:
Был задан вопрос, если на мою семью нападет враг.
Я на него ответил, что поступать надо так то и так то, защищать ее, коли не смог убежать к новым хозяевам за океан целовать ноги капиталистам страны НАТО.
Ну как то так..
maxsaf:
На твою кто-то уже напал?
На твою кто-то уже напал?
Был задан вопрос, если на мою семью нападет враг.
Я на него ответил, что поступать надо так то и так то, защищать ее, коли не смог убежать к новым хозяевам за океан целовать ноги капиталистам страны НАТО.
Ну как то так..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 23:27
Цитата:
Ну по моему ты про Луганск говорил.
Ах да, нет, ты высмеял меня, сказав что у вас в шахтах одни славянские имена, ой, людей второго сорта, которых там русский мир не во что не ставит и все шахты закрыл, всех шахтеров перебили в бойне против своих же украинцев..
Да, не думал, что так бывает, но вот смотришь, да, это есть..
maxsaf:
Чё они забыли в Караганде?
Чё они забыли в Караганде?
Ну по моему ты про Луганск говорил.
Ах да, нет, ты высмеял меня, сказав что у вас в шахтах одни славянские имена, ой, людей второго сорта, которых там русский мир не во что не ставит и все шахты закрыл, всех шахтеров перебили в бойне против своих же украинцев..
Да, не думал, что так бывает, но вот смотришь, да, это есть..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.06.24 - 00:08
Цитата:
Так ещё никто не напал, а ты уже ведёшь себя как тот хорек-паникер, про которого Карачун говорит.
111:
Был задан вопрос, если на мою семью нападет враг. Я на него ответил, что поступать надо так то и так то, защищать ее
Был задан вопрос, если на мою семью нападет враг. Я на него ответил, что поступать надо так то и так то, защищать ее
Так ещё никто не напал, а ты уже ведёшь себя как тот хорек-паникер, про которого Карачун говорит.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.06.24 - 00:09
Цитата:
Нет, это ты про Луганск говорил. Я говорил про Караганду.
111:
Ну по моему ты про Луганск говорил.
Ну по моему ты про Луганск говорил.
Нет, это ты про Луганск говорил. Я говорил про Караганду.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.06.24 - 00:14
Цитата:
Был задан вопрос, я на него ответил.
Ну как то на клавиатуре.
А что, на клаву не надо надимать, чтобы не вести себя "как то так"?
И при чем тут чьи то слова, хочешь с Карачуном в общих дружеских обьятиях быть, ну твое личное дело.
maxsaf:
Так ещё никто не напал, а
Так ещё никто не напал, а
Был задан вопрос, я на него ответил.
Ну как то на клавиатуре.
А что, на клаву не надо надимать, чтобы не вести себя "как то так"?
И при чем тут чьи то слова, хочешь с Карачуном в общих дружеских обьятиях быть, ну твое личное дело.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.06.24 - 00:15
Цитата:
Я тебе сказал про Луганск, ты ответил, соврав, про него же .
maxsaf:
Нет, это ты про Луганск говорил.
Нет, это ты про Луганск говорил.
Я тебе сказал про Луганск, ты ответил, соврав, про него же .
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.06.24 - 00:16
Цитата:
Или бегут туда же.
Vit:
Украинцы кто не хочет воевать за Америку сдаются в плен
Украинцы кто не хочет воевать за Америку сдаются в плен
Или бегут туда же.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.06.24 - 00:18
Цитата:
Тебе показалось
111:
Я тебе сказал про Луганск, ты ответил, соврав, про него же
Я тебе сказал про Луганск, ты ответил, соврав, про него же
Тебе показалось
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.06.24 - 00:21
Цитата:
Вот тут сам ему задай вопрос, с Карачуном, которого ты подвязал в свое стад.., ой, кампанию, и спрашивайте его сколько угодно, почему он так думает.
Vit:
А за кого ты будешь воевать если Россия нападёт на нас?
А за кого ты будешь воевать если Россия нападёт на нас?
Вот тут сам ему задай вопрос, с Карачуном, которого ты подвязал в свое стад.., ой, кампанию, и спрашивайте его сколько угодно, почему он так думает.
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