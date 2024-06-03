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«Других вариантов не будет» - Аким Костаная о судьбе рынка «Салтанат», который стоит на дороге
«Других вариантов не будет» - Аким Костаная о судьбе рынка «Салтанат», который стоит на дороге
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