Отправлено: - 16:07

приемлемыми для обеих сторон договоренностями не завершились.

впереди - процедура принудительного изъятия.

Цитата:Цитата:Ну а зачем пускать пыль в глаза этими переговорами, встречами, слушаниями, если все уже предрешено?Сейчас окажется что владение незаконно, или оформлено с нарушениями и все, проблема решена.В последних 2 предложениях вся суть отражена