Re: Застройку микрорайона Береке приостановили в Костанае

Отправлено: - 20:44

По результатам строительства жилых домов явно видно, что есть виновные, которые еще не получили "по шапке", благодаря принципу "Один за всех, а все за одного". Тут строитель не виноват, а именно те, кто бюджет "урезали своим сознанием, чтобы их семьи не голодали", надеясь, пиплу и так пойдет, не бояре!. По другому это не называется. И самое главное никому из жителей ничего не надо и никто не поднимет вопрос нарушения при строительстве жилых домов!