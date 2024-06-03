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≡ Застройку микрорайона Береке приостановили в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49311
Застройку микрорайона Береке приостановили в Костанае
Отправлено: 03.06.24 - 13:51
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Здесь планируют расширять дороги. Иначе в дальнейшем, по словам акима Костаная Марата ЖУНДУБАЕВА, там возникнет транспортный коллапс. О проблеме говорили сегодня, 3 июня, на аппаратном совещании.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15984
Re: Застройку микрорайона Береке приостановили в Костанае
Отправлено: 03.06.24 - 13:51
#1
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Цитата:
 И потребует финансовых вложений. Предварительно — около миллиарда тенге, в том числе из-за необходимости переукладки коммуникаций.


За чей счёт банкет? Проектировщика кто на 78 домов заложил такие дороги уже под суд отдали с требованием компенсации? Кто принимал район отдали под суд?

Сделать такие дороги на огромный район это не ошибка,и даже не халатность а коррупционное преступление в чистом виде

Прокуратуре надо бы завести дело
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38545
Re: Застройку микрорайона Береке приостановили в Костанае
Отправлено: 03.06.24 - 14:17
#2
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То же самое преступление сделали и в Жана кале.
Не построив при этом ни школ, ни больниц, ни детских садов.
Просто в тупую продали квадраты, а там хоть потоп..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4874
Re: Застройку микрорайона Береке приостановили в Костанае
Отправлено: 03.06.24 - 16:51
#3
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Цитата:
abaika95:

Я разговаривал с строителями на эту тему ещё в Юбилейном. Те говорят строим по проекту, шаг влево Антикор на голову сядет. Потом разговаривал с архитектором, он говорит проектировали согласно заказа и смотрели на бюджет, а возможность есть расширить выезд из двора с каждой стороны на метр. Но экономия на асфальте
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
178
Re: Застройку микрорайона Береке приостановили в Костанае
Отправлено: 03.06.24 - 20:44
#4
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По результатам строительства жилых домов явно видно, что есть виновные, которые еще не получили "по шапке", благодаря принципу "Один за всех, а все за одного". Тут строитель не виноват, а именно те, кто бюджет "урезали своим сознанием, чтобы их семьи не голодали", надеясь, пиплу и так пойдет, не бояре!. По другому это не называется. И самое главное никому из жителей ничего не надо и никто не поднимет вопрос нарушения при строительстве жилых домов!
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