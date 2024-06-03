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≡ «Заборов нет, окон нет, хозяев нет» - Четыре заброшенных здания уберут в Костанае до конца года
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49311
«Заборов нет, окон нет, хозяев нет» - Четыре заброшенных здания уберут в Костанае до конца года
Отправлено: 03.06.24 - 20:33
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Этого потребовал аким областного центра. Остальные заброшки войдут в план ликвидации, который должен быть готов через неделю. Тему обсудили сегодня, 3 июня, на аппаратном совещании.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
178
Re: «Заборов нет, окон нет, хозяев нет» - Четыре заброшенных...
Отправлено: 03.06.24 - 20:33
#1
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Вот этот бардак с полуразрушенными зданиями возник давно, но жесткости в этом вопросе у акима города нет! Есть еще законодательные меры, позволяющие убрать нарушения, бардак, но видимо штат юристов в акимате бездельничает, надо разогнать и набрать грамотных и знающих сотрудников! Иначе нельзя!Ждут пинок вышестоящего бастыка, бульдозер после оценки оставшегося имущества! Хозяева сгоревших и разрушенных зданий давно ждут, чтобы получить компенсацию от гос-ва, ничего при этом не делают, надеясь, что гос-во само уберет их разрушенные. сгоревшие здания! Одним словом иждивенцы, ждущие подачки от жалостливого акимата! Полагаю, что здания не были застрахованы.
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