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«Заборов нет, окон нет, хозяев нет» - Четыре заброшенных здания уберут в Костанае до конца года
«Заборов нет, окон нет, хозяев нет» - Четыре заброшенных здания уберут в Костанае до конца года
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