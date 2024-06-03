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≡ Государству ненужные… Аварийные двухэтажки и развалины - экскурсия по депрессивному Костанаю
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49311
Государству ненужные… Аварийные двухэтажки и развалины - экскурсия по депрессивному Костанаю
Отправлено: 03.06.24 - 12:34
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Район КЖБИ в народе разделяют на старый и новый. Вторичное жильё в новом не уступает по стоимости элитным новостройкам, здесь развитая инфраструктура. Того же, к сожалению, нельзя сказать о старом, где попадаешь в другое время.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
783
Re: Государству ненужные… Аварийные двухэтажки и развалины -...
Отправлено: 03.06.24 - 12:34
#1
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Аварийные дома-то зачем сносить? У нас же наримановка на повестке дня 8-)

Ветхое жилье ещё пригодится. И неважно, что оно непригодно для жилья.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15984
Re: Государству ненужные… Аварийные двухэтажки и развалины -...
Отправлено: 03.06.24 - 12:51
#2
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Цитата:
Тут хочется сказать - неужели Костанай не единый город?


Странный вопрос
А где то в мире есть единые города с равными условиями проживания?
В любом городе есть окраина в плохом состоянии
В Челябинске вот окраина ЧМЗ такая же с бараками сталинскими
Алкаши и наркоманы живут
В Нью Йорке раньше Гарлем такой был потом Бронкс
В Лос Анджелесе Южный централ там ещё и банды тусовались что полиция даже не заезжала туда
Детройт почти уже весь такой особенно центр

Если есть люди кто живет богато в Жана кала то должны быть и люди кто живёт в бараках
Это равновесие городского пространства
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38545
Re: Государству ненужные… Аварийные двухэтажки и развалины -...
Отправлено: 03.06.24 - 13:10
#3
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Да, там сносили бы и строили что хотели, но акимату надо в центр идти..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14832
Государству ненужные… Аварийные двухэтажки и развалины - экскурсия по депрессивному Костанаю
Отправлено: 03.06.24 - 14:44
#4
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Цитата:
Я живу здесь давно, никто ничего не хочет делать, - говорит житель дома No 68 по

Насколько мне известно. В мичурино, заречный, затобольск давно нету пкск. Люди сами трубы меняют в подвалах, крышу сами латают. А тут как я понимаю ждут новую квартиру от акимата на халяву.

[Исправлено: Vit, 03.06.2024 - 14:45]
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
178
Re: Государству ненужные… Аварийные двухэтажки и развалины -...
Отправлено: 03.06.24 - 20:23
#5
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Да уж! Все хотят жилье за счет государства, ничего не делая, не вкладывая ни тенге денег! Если дом на законном основании признан аварийным, то и меры гос-во, в лице маслихата, акимата обязано принять! Но почему-то все ждут "пинка". Народ привык, что за них все делало гос-во, сейчас в 21-ом веке никак не привыкнет к капиталистическим отношениям. ПКСК не берет их потому, что никто из собственников квартир не оплачивает тариф на содержание общего имущества, рассчитывая на очередную "халяву" от жалостливого гос-ва.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1717
Re: Государству ненужные… Аварийные двухэтажки и развалины -...
Отправлено: 03.06.24 - 20:26
#6
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Когда начиналась приХватизация, все радовались, частная собственность)))) Все, наслаждайтесь капитализмом. Никто вам ничего не обязан.
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