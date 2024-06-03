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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15984
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 15:44
#6826
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Представляю 1941 год

Так ребята у нас война с нацистами записываемся добровольцами на фронт
Иванов водителем будешь?
А сколько зп?
Чуть больше 200 тыс в месяц
Неееее начальник я столько же на севере в тайге получу работая в геологоразведке спокойно
Ладно свободен

Петров пулемётчиком пойдешь?
А платите сколько?
Тоже чуть больше 200
Неее дураков в зеркале ищи,я лучше в колхозе отработаю зато целый

Сидоров!! Давай поваром за 211 тысяч??
Не, спасибо у меня ресторан свой я там пельмени кручу))

-Да вы чё оборзели все?? Война с нацизмом идёт а вы??
-Ну раз война с нацизмом идёт вот ты и иди воевать
-Не ребята у меня же должность,семья дети
Да и зарплаты мне хватает....
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14832
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 15:54
#6827
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Цитата:
abaika95:
Да слабенькая зп. Водитель и пулеметчик одинаково получают. Хотя в приципе оба рискуют жизнью. Да и зп вахтовиков сейчас такая же. 200 тыщ это очень мало.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14832
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 15:57
#6828
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Цитата:
111:

Наше поколение в резерве. Мы слабее молодёжи физически. Нас оставят на потом, если совсем плохо станет. Но мы уже не кого в плен брать не будем. Тогда уже будет действительно до последнего русского и украинца бойня.
Но! Судя по всему молодеж справляется и без нас. С орденами за мужество ходят по улицам. Ещё не много надавят и война закончится. Украинцы кто не хочет воевать за Америку сдаются в плен
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38543
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 16:07
#6829
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Цитата:
Vit:
Мы слабее молодёжи физически.

Автомат не сможешь держать что ли?
Ну вот, а еще русские, русские добрые, русские такие..
Тебе на них в общем то плевать и гражданином России ты становиться пока не будешь, патамышта ачьковано..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14832
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 16:24
#6830
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Цитата:
111:

Меня не надо на слабо брать) Я если буду менять гражданство и мне предложат в военкомате контракт, я соглашусь. Потому что Я так и не научился говорить слово нет, не буду, не хочу, не умею.

А ваще ты не правильные вопросы задаёшь. Щас в казахстане модные другие. Например на первом месте всеми любимый местными нациками такой: А за кого ты будешь воевать если Россия нападёт на нас?

[Исправлено: Vit, 03.06.2024 - 16:26]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4874
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 17:17
#6831
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Цитата:
Vit:

Виталий, ну это же законный вопрос после всех этих интервью российских депутатов! Напомню депутат это государственный человек, имеющий власть в стране, причем от имени народа, который его избрал. Не берём во внимание всяких телеведущих. Фёдоров депутат Госдумы,Никонов депутат Госдумы, Толстой вице-спикер Госдумы, там их несколько, но как бы второе лицо Парламента страны, потому что от правящей партии. Как на это реагировать? А ты говоришь добрый русский мир.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23329
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 18:01
#6832
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Цитата:
abaika95:
Также как и людям можно было сохранить жизнь в СССР сдавшись немцам так?

Нельзя. Из 11 миллионов погибших в нацистских лагерях половина были граждане СССР.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23329
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 18:05
#6833
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Цитата:
abaika95:
А что работа на стройке,дворниками и уборщиками не тяжёлая и грязная работа?

Шахтер - тяжёлая и грязная работа. Я видел фамилии ваших шахтеров. И фамилии бастыков тоже видел.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14832
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 18:18
#6834
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Цитата:
abaika95:
Я смотрел док фильм. Дело в Севастополе было занятой немцами. Мать послала сына в комендатуру за талонам на воду. А немцы 14 летнего пацана так ради устрошения повешала на площади и ещё не сколько таких же ребят. Мать от горя с ума сошла. Так что фашисты всех уничтожали. И в случаи победы не кто бы тут баварское не пил, не кому было бы. Кроме бандеровцев и фашистов
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1384
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 18:27
#6835
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Цитата:
Vit:
не кому было бы. Кроме бандеровцев и фашистов

Если бы было "не кому", то и бандеровцев не было бы.
Их использовали, как расходный материал в качестве полицаев и надзирателей.
После наступления момента "не кому было бы" их тоже утилизировали бы за ненадобностью.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38543
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 18:37
#6836
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Цитата:
Vit:
Меня не надо на слабо брать) Я

Ты уже показал свою слабость, дав деру от тех, кто тебе предлагает официально гражданство России, пока ты там нужен.
Заметь, ты сам сказал что не примешь российского гражданства.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38543
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 18:38
#6837
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Цитата:
Vit:
за кого ты будешь воевать если Россия нападёт на нас?

А ты нападешь на меня, перережешь всю мою семью?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38543
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 18:47
#6838
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Цитата:
maxsaf:
видел фамилии ваших шахтеров.

У вас как в Луганске, все шахты закрыли?
И какие фамилии там у тебя на бывшей Родине?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14832
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 19:30
#6839
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Цитата:
111:
Как ты ловко умеешь все перевернуть с ног на голову)). Красавчик! Вот так и надо идти по жизни) молодец. Только так можно выжить в наше смутное и трудное время
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23329
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 19:57
#6840
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Цитата:
111:
И какие фамилии там у тебя на бывшей Родине?

Такие же как и у тебя, славянские в основном
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