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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15984
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 15:44
Представляю 1941 год
Так ребята у нас война с нацистами записываемся добровольцами на фронт
Иванов водителем будешь?
А сколько зп?
Чуть больше 200 тыс в месяц
Неееее начальник я столько же на севере в тайге получу работая в геологоразведке спокойно
Ладно свободен
Петров пулемётчиком пойдешь?
А платите сколько?
Тоже чуть больше 200
Неее дураков в зеркале ищи,я лучше в колхозе отработаю зато целый
Сидоров!! Давай поваром за 211 тысяч??
Не, спасибо у меня ресторан свой я там пельмени кручу))
-Да вы чё оборзели все?? Война с нацизмом идёт а вы??
-Ну раз война с нацизмом идёт вот ты и иди воевать
-Не ребята у меня же должность,семья дети
Да и зарплаты мне хватает....
Так ребята у нас война с нацистами записываемся добровольцами на фронт
Иванов водителем будешь?
А сколько зп?
Чуть больше 200 тыс в месяц
Неееее начальник я столько же на севере в тайге получу работая в геологоразведке спокойно
Ладно свободен
Петров пулемётчиком пойдешь?
А платите сколько?
Тоже чуть больше 200
Неее дураков в зеркале ищи,я лучше в колхозе отработаю зато целый
Сидоров!! Давай поваром за 211 тысяч??
Не, спасибо у меня ресторан свой я там пельмени кручу))
-Да вы чё оборзели все?? Война с нацизмом идёт а вы??
-Ну раз война с нацизмом идёт вот ты и иди воевать
-Не ребята у меня же должность,семья дети
Да и зарплаты мне хватает....
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 15:54
Цитата:
abaika95:Да слабенькая зп. Водитель и пулеметчик одинаково получают. Хотя в приципе оба рискуют жизнью. Да и зп вахтовиков сейчас такая же. 200 тыщ это очень мало.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 15:57
Цитата:
Наше поколение в резерве. Мы слабее молодёжи физически. Нас оставят на потом, если совсем плохо станет. Но мы уже не кого в плен брать не будем. Тогда уже будет действительно до последнего русского и украинца бойня.
Но! Судя по всему молодеж справляется и без нас. С орденами за мужество ходят по улицам. Ещё не много надавят и война закончится. Украинцы кто не хочет воевать за Америку сдаются в плен
111:
Наше поколение в резерве. Мы слабее молодёжи физически. Нас оставят на потом, если совсем плохо станет. Но мы уже не кого в плен брать не будем. Тогда уже будет действительно до последнего русского и украинца бойня.
Но! Судя по всему молодеж справляется и без нас. С орденами за мужество ходят по улицам. Ещё не много надавят и война закончится. Украинцы кто не хочет воевать за Америку сдаются в плен
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 16:07
Цитата:
Автомат не сможешь держать что ли?
Ну вот, а еще русские, русские добрые, русские такие..
Тебе на них в общем то плевать и гражданином России ты становиться пока не будешь, патамышта ачьковано..
Vit:
Мы слабее молодёжи физически.
Мы слабее молодёжи физически.
Автомат не сможешь держать что ли?
Ну вот, а еще русские, русские добрые, русские такие..
Тебе на них в общем то плевать и гражданином России ты становиться пока не будешь, патамышта ачьковано..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 16:24
Цитата:
Меня не надо на слабо брать) Я если буду менять гражданство и мне предложат в военкомате контракт, я соглашусь. Потому что Я так и не научился говорить слово нет, не буду, не хочу, не умею.
А ваще ты не правильные вопросы задаёшь. Щас в казахстане модные другие. Например на первом месте всеми любимый местными нациками такой: А за кого ты будешь воевать если Россия нападёт на нас?
[Исправлено: Vit, 03.06.2024 - 16:26]
111:
Меня не надо на слабо брать) Я если буду менять гражданство и мне предложат в военкомате контракт, я соглашусь. Потому что Я так и не научился говорить слово нет, не буду, не хочу, не умею.
А ваще ты не правильные вопросы задаёшь. Щас в казахстане модные другие. Например на первом месте всеми любимый местными нациками такой: А за кого ты будешь воевать если Россия нападёт на нас?
[Исправлено: Vit, 03.06.2024 - 16:26]
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4874
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 17:17
Цитата:
Виталий, ну это же законный вопрос после всех этих интервью российских депутатов! Напомню депутат это государственный человек, имеющий власть в стране, причем от имени народа, который его избрал. Не берём во внимание всяких телеведущих. Фёдоров депутат Госдумы,Никонов депутат Госдумы, Толстой вице-спикер Госдумы, там их несколько, но как бы второе лицо Парламента страны, потому что от правящей партии. Как на это реагировать? А ты говоришь добрый русский мир.
Vit:
Виталий, ну это же законный вопрос после всех этих интервью российских депутатов! Напомню депутат это государственный человек, имеющий власть в стране, причем от имени народа, который его избрал. Не берём во внимание всяких телеведущих. Фёдоров депутат Госдумы,Никонов депутат Госдумы, Толстой вице-спикер Госдумы, там их несколько, но как бы второе лицо Парламента страны, потому что от правящей партии. Как на это реагировать? А ты говоришь добрый русский мир.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 18:01
Цитата:
Нельзя. Из 11 миллионов погибших в нацистских лагерях половина были граждане СССР.
abaika95:
Также как и людям можно было сохранить жизнь в СССР сдавшись немцам так?
Также как и людям можно было сохранить жизнь в СССР сдавшись немцам так?
Нельзя. Из 11 миллионов погибших в нацистских лагерях половина были граждане СССР.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 18:05
Цитата:
Шахтер - тяжёлая и грязная работа. Я видел фамилии ваших шахтеров. И фамилии бастыков тоже видел.
abaika95:
А что работа на стройке,дворниками и уборщиками не тяжёлая и грязная работа?
А что работа на стройке,дворниками и уборщиками не тяжёлая и грязная работа?
Шахтер - тяжёлая и грязная работа. Я видел фамилии ваших шахтеров. И фамилии бастыков тоже видел.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 18:18
Цитата:
abaika95:Я смотрел док фильм. Дело в Севастополе было занятой немцами. Мать послала сына в комендатуру за талонам на воду. А немцы 14 летнего пацана так ради устрошения повешала на площади и ещё не сколько таких же ребят. Мать от горя с ума сошла. Так что фашисты всех уничтожали. И в случаи победы не кто бы тут баварское не пил, не кому было бы. Кроме бандеровцев и фашистов
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1384
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 18:27
Цитата:
Если бы было "не кому", то и бандеровцев не было бы.
Их использовали, как расходный материал в качестве полицаев и надзирателей.
После наступления момента "не кому было бы" их тоже утилизировали бы за ненадобностью.
Vit:
не кому было бы. Кроме бандеровцев и фашистов
не кому было бы. Кроме бандеровцев и фашистов
Если бы было "не кому", то и бандеровцев не было бы.
Их использовали, как расходный материал в качестве полицаев и надзирателей.
После наступления момента "не кому было бы" их тоже утилизировали бы за ненадобностью.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 18:37
Цитата:
Ты уже показал свою слабость, дав деру от тех, кто тебе предлагает официально гражданство России, пока ты там нужен.
Заметь, ты сам сказал что не примешь российского гражданства.
Vit:
Меня не надо на слабо брать) Я
Меня не надо на слабо брать) Я
Ты уже показал свою слабость, дав деру от тех, кто тебе предлагает официально гражданство России, пока ты там нужен.
Заметь, ты сам сказал что не примешь российского гражданства.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 18:38
Цитата:
А ты нападешь на меня, перережешь всю мою семью?
Vit:
за кого ты будешь воевать если Россия нападёт на нас?
за кого ты будешь воевать если Россия нападёт на нас?
А ты нападешь на меня, перережешь всю мою семью?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 18:47
Цитата:
У вас как в Луганске, все шахты закрыли?
И какие фамилии там у тебя на бывшей Родине?
maxsaf:
видел фамилии ваших шахтеров.
видел фамилии ваших шахтеров.
У вас как в Луганске, все шахты закрыли?
И какие фамилии там у тебя на бывшей Родине?
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