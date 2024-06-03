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≡ «Других вариантов не будет» - Аким Костаная о судьбе рынка «Салтанат», который стоит на дороге
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49308
«Других вариантов не будет» - Аким Костаная о судьбе рынка «Салтанат», который стоит на дороге
Отправлено: 03.06.24 - 16:07
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Неделю назад аким города Марат ЖУНДУБАЕВ заявил, что от торговых рядов на проезжей части ул. Шевченко, Костанай избавится. Планировал встретиться с собственником земельного участка, предложить ему условия, на которых земля будет возвращена государству. Встреча состоялась.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
782
Re: «Других вариантов не будет» - Аким Костаная о судьбе рынка...
Отправлено: 03.06.24 - 16:07
#1
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Цитата:
приемлемыми для обеих сторон договоренностями не завершились.


Цитата:
впереди - процедура принудительного изъятия.


Ну а зачем пускать пыль в глаза этими переговорами, встречами, слушаниями, если все уже предрешено?
Сейчас окажется что владение незаконно, или оформлено с нарушениями и все, проблема решена.

В последних 2 предложениях вся суть отражена
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3357
Re: «Других вариантов не будет» - Аким Костаная о судьбе рынка...
Отправлено: 03.06.24 - 16:28
#2
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Торговцам надо срочно вызывать из России Валентину Комкову. У неё есть опыт борьбы за торговые места.
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