НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 455 из 456«1...453454455456»
Ответить Новый топик
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3971
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 12:26
#6811
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Макса попрошу не обзывать Себя можешь


Э, нет! "Ярочка" здесь ты: ведёшь себя не по-мужски.Многословен,мелешь языком как баба помелом, передёргиваешь, ложью не брезгуешь
Фи!
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15984
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 12:42
#6812
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Русских сжигали именно за то, что они русские -- славяне, унтерменши

Нука поподробнее
Почему власовскую армию не сожгли?
Казаков Краснова?
Локотскую республику да и в целом всех русских на оккупированных территориях?
Ильина то чё не сожгли самого первого в Берлине?)?
Цитата:
таноми52:
Да-да! У них по прошествие военного времени было светлое будущее; рассовая дискриминация, освобождение для немцев-переселенцев "жизненного пространства"- уничтожение и порабощение

Вполне тоже самое что делали русские захватывая земли Урала, Сибири и Азии
Жизненное пространство для русских крестьян освобождалось за счёт местных которых отгоняли от рек и пастбищ
Или одним можно а другим нельзя?

Цитата:
таноми52:
Абайка, а ведь ты раньше претендовал на роль интеллектуала, эрудита, логика, а так легко сдулся

Ой
Оказывается я где-то претендовал но сдулся на вопросе холокоста)
Цитата:
таноми52:
Ты сознательно не заметил слово "принуждают"?

Ильина принуждали в германии убирать за немцами? Цитата:
таноми52:
Не выдавай бытовой национализм, которого и в Казахстане хватает, за государственную политику

Бытовой национализм с которым ничего не делают в итоге становится гос идеологией
У нас идея что в стране мир и межнациональная дружба.
А в России официальная идея русский мир

[Исправлено: abaika95, 03.06.2024 - 13:45]
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15984
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 12:44
#6813
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Многословен,мелешь языком как баба помелом, передёргиваешь, ложью не брезгуешь

Люблю когда женщины обесценивают свою роль в обществе сами же обзывая оппонента бабой с помелом))
Это же показательно прям))
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15984
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 12:56
#6814
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Немцы по Гитлеровской идеологии делали ровно тоже самое что делали англичане,американцы,русские с захваченным и колонизированным населением

Американцы индейцев загнали в резервации и немцы славян пытались
Американцы продвигали сегрегацию цветных и немцы пытались с унтерменшами
Англичане вырезали под корень туземцев кто выступал против империи и немцы также
Русские освобождали жизненное пространство для своих крестьян, забивая местных и выселяя их в пустынные места на гибель
И немцы также
В России устраивали еврейские погромы причем официально власть ничего не предпринимала
А немцам почему нельзя?

А потом оказывается всем можно было а немцам нельзя
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38540
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 13:21
#6815
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
России устраивали еврейские погромы причем официально власть ничего не предпринимала

Это Россия

Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14829
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 13:47
#6816
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: А в России официальная идея русский мир
Поэтому Россия раздаёт паспорта на лево и направо? Людям, народам которые ненавидят всеми фибрами души русских и Россию. Которые приезжая ведут себя как хамы и наплевательски относятся ко всем местным. При этом Россия разрешает им строить бизнес и обратите внимание если директор мигрант там не когда местного русского не возьмут на работу. Вот такой русский добрый мир.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38540
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 13:51
#6817
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Вот такой русский добрый мир.

Но ты не захотел принять гражданство России и сбежал ведь?
Почему?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38540
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 13:53
#6818
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Поэтому Россия раздаёт паспорта на лево и направо

Если б мне как тебе предложили российский паспорт за день, я бы гордился этим, став гоажданином России, русским.
А ты почему нет?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38540
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 13:54
#6819
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас бы пел, оставшись без рук и ног - Я русскиииий....
Эх блин, Вит, тормознул что то ты
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15984
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 13:55
#6820
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Поэтому Россия раздаёт паспорта на лево и направо?

Раздает таджикам чтобы те работали на грязных работах
Или не так дело обстоит?
Цитата:
Vit:
Людям, народам которые ненавидят всеми фибрами души русских и Россию.

Олигархи русские не любят русский народ всеми фибрами души
Иначе они бы не лоббировали завоз мигрантов дешёвых на свои стройки Цитата:
Vit:
Которые приезжая ведут себя как хамы и наплевательски относятся ко всем местным.

Количество преступлений совершенных русскими и количество преступлений мигрантов каково?
Цитата:
Vit:
. При этом Россия разрешает им строить бизнес и обратите внимание если директор мигрант там не когда местного русского не возьмут на работу. Вот такой русский добрый мир.

Директор чего? Овощного ларька? Или шавушной?))
Где директора мигранты сидят?
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15984
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 13:58
#6821
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мигранты наглые, хамовитые директора какого-то бизнеса оказывается)

Причем по федеральным каналам их показывают как типичных унтерменшей над которыми ржёт вся страна в виде Равшана и джамшута
Равшан директор? Или Джамшут?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38540
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 13:58
#6822
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотя мой второй племяш там уничтожает Харьков с Волчанском, прям утюжит их Кабами, Фабами, без разбору, для него все хохлы это враги, потому им не доверяют военные самолеты.
Цел и невредим.
Он русский.
А вы, наши псевдопатриоты, отказались как то внезапно от гражданства России?
Россия не мила?
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14829
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 14:35
#6823
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111: Эх блин, Вит, тормознул что то ты
А почему я должен идти воевать? По логике наоборот ты должен идти и отомстить за племеша. Как говорится кровь за кровь. Я вот даже нашёл для тебя профессию более менее мирную на СВО.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15984
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 15:37
#6824
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Я вот даже нашёл для тебя профессию более менее мирную на СВО.

Интересная градация
Повар получает столько же сколько гранотометчик

Это чё за логика?))
Один в окопе под дронами танки жгет
А другой в тылу кашу варит

В двойне оскорбительно это то что заработок у войнов с нацизмом равен заработку вахтовика на нефтянке может чуть больше
Московские менеджеры столько же получают сидя в офисах
А айтишники темболее сидя на Бали

Че за суммы? Уже б не позорились и бесплатно людей отправляли на войну иначе чё это? Война просто средство обогащения для бомжей кто жизнь свою не ценит?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38540
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 15:41
#6825
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
А почему я должен идти воевать?

Вот это я и хотел услышать, то есть тебе самому неприятны русские и никакой ты не русский, если даже ты русский, то ты русских с России просто ненавидишь и тем более воевать за этих не пойдешь!
Они тебе интересны, только потому, что разрешают гонять в твою любимую Польшу и зарабатывать там деньги.
Профайл
Страница 455 из 456«1...453454455456»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 18, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 17
Зарегистрированные пользователи: saba

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS