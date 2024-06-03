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≡ Чиновник похитил миллионы на цифровизации Казахстана: раскрыта схема
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49308
Чиновник похитил миллионы на цифровизации Казахстана: раскрыта схема
Отправлено: 03.06.24 - 15:25
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Заместитель председателя Комитета по архивным делам и документации Министерства культуры и спорта, а также директор IT-компании осуждены за хищение более 105 миллионов тенге, выделенных на разработку информационной системы.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
596
Re: Чиновник похитил миллионы на цифровизации Казахстана:...
Отправлено: 03.06.24 - 15:25
#1
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расстрелять и точка. Только так можно не остановить, а хотя бы притормозить наглое воровство и коррупцию
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