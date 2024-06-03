Отправлено: - 14:44

Я живу здесь давно, никто ничего не хочет делать, - говорит житель дома No 68 по

[Исправлено: Vit, 03.06.2024 - 14:45]

Цитата:Насколько мне известно. В мичурино, заречный, затобольск давно нету пкск. Люди сами трубы меняют в подвалах, крышу сами латают. А тут как я понимаю ждут новую квартиру от акимата на халяву.