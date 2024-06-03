Отправлено: - 13:51

И потребует финансовых вложений. Предварительно — около миллиарда тенге, в том числе из-за необходимости переукладки коммуникаций.

Цитата:За чей счёт банкет? Проектировщика кто на 78 домов заложил такие дороги уже под суд отдали с требованием компенсации? Кто принимал район отдали под суд?Сделать такие дороги на огромный район это не ошибка,и даже не халатность а коррупционное преступление в чистом видеПрокуратуре надо бы завести дело