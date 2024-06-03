таноми52: Русских сжигали именно за то, что они русские -- славяне, унтерменши
Нука поподробнее Почему власовскую армию не сожгли? Казаков Краснова? Локотскую республику да и в целом всех русских на оккупированных территориях? Ильина то чё не сожгли самого первого в Берлине?)? Цитата:
таноми52: Да-да! У них по прошествие военного времени было светлое будущее; рассовая дискриминация, освобождение для немцев-переселенцев "жизненного пространства"- уничтожение и порабощение
Вполне тоже самое что делали русские захватывая земли Урала, Сибири и Азии Жизненное пространство для русских крестьян освобождалось за счёт местных которых отгоняли от рек и пастбищ Или одним можно а другим нельзя?
Цитата:
таноми52: Абайка, а ведь ты раньше претендовал на роль интеллектуала, эрудита, логика, а так легко сдулся
Ой Оказывается я где-то претендовал но сдулся на вопросе холокоста) Цитата:
таноми52: Ты сознательно не заметил слово "принуждают"?
Ильина принуждали в германии убирать за немцами? Цитата:
таноми52: Не выдавай бытовой национализм, которого и в Казахстане хватает, за государственную политику
Бытовой национализм с которым ничего не делают в итоге становится гос идеологией У нас идея что в стране мир и межнациональная дружба. А в России официальная идея русский мир
Немцы по Гитлеровской идеологии делали ровно тоже самое что делали англичане,американцы,русские с захваченным и колонизированным населением
Американцы индейцев загнали в резервации и немцы славян пытались Американцы продвигали сегрегацию цветных и немцы пытались с унтерменшами Англичане вырезали под корень туземцев кто выступал против империи и немцы также Русские освобождали жизненное пространство для своих крестьян, забивая местных и выселяя их в пустынные места на гибель И немцы также В России устраивали еврейские погромы причем официально власть ничего не предпринимала А немцам почему нельзя?
А потом оказывается всем можно было а немцам нельзя
Поэтому Россия раздаёт паспорта на лево и направо? Людям, народам которые ненавидят всеми фибрами души русских и Россию. Которые приезжая ведут себя как хамы и наплевательски относятся ко всем местным. При этом Россия разрешает им строить бизнес и обратите внимание если директор мигрант там не когда местного русского не возьмут на работу. Вот такой русский добрый мир.
Хотя мой второй племяш там уничтожает Харьков с Волчанском, прям утюжит их Кабами, Фабами, без разбору, для него все хохлы это враги, потому им не доверяют военные самолеты. Цел и невредим. Он русский. А вы, наши псевдопатриоты, отказались как то внезапно от гражданства России? Россия не мила?
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