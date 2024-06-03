Отправлено: - 12:42

таноми52:

Русских сжигали именно за то, что они русские -- славяне, унтерменши

таноми52:

Да-да! У них по прошествие военного времени было светлое будущее; рассовая дискриминация, освобождение для немцев-переселенцев "жизненного пространства"- уничтожение и порабощение

таноми52:

Абайка, а ведь ты раньше претендовал на роль интеллектуала, эрудита, логика, а так легко сдулся

таноми52:

Ты сознательно не заметил слово "принуждают"?

таноми52:

Не выдавай бытовой национализм, которого и в Казахстане хватает, за государственную политику

[Исправлено: abaika95, 03.06.2024 - 13:45]

Цитата:Нука поподробнееПочему власовскую армию не сожгли?Казаков Краснова?Локотскую республику да и в целом всех русских на оккупированных территориях?Ильина то чё не сожгли самого первого в Берлине?)?Цитата:Вполне тоже самое что делали русские захватывая земли Урала, Сибири и АзииЖизненное пространство для русских крестьян освобождалось за счёт местных которых отгоняли от рек и пастбищИли одним можно а другим нельзя?Цитата:ОйОказывается я где-то претендовал но сдулся на вопросе холокоста)Цитата:Ильина принуждали в германии убирать за немцами? Цитата:Бытовой национализм с которым ничего не делают в итоге становится гос идеологиейУ нас идея что в стране мир и межнациональная дружба.А в России официальная идея русский мир