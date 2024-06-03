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≡ Застройку микрорайона Береке приостановили в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49306
Застройку микрорайона Береке приостановили в Костанае
Отправлено: 03.06.24 - 13:51
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Здесь планируют расширять дороги. Иначе в дальнейшем, по словам акима Костаная Марата ЖУНДУБАЕВА, там возникнет транспортный коллапс. О проблеме говорили сегодня, 3 июня, на аппаратном совещании.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15982
Re: Застройку микрорайона Береке приостановили в Костанае
Отправлено: 03.06.24 - 13:51
#1
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Цитата:
 И потребует финансовых вложений. Предварительно — около миллиарда тенге, в том числе из-за необходимости переукладки коммуникаций.


За чей счёт банкет? Проектировщика кто на 78 домов заложил такие дороги уже под суд отдали с требованием компенсации? Кто принимал район отдали под суд?

Сделать такие дороги на огромный район это не ошибка,и даже не халатность а коррупционное преступление в чистом виде

Прокуратуре надо бы завести дело
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38538
Re: Застройку микрорайона Береке приостановили в Костанае
Отправлено: 03.06.24 - 14:17
#2
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То же самое преступление сделали и в Жана кале.
Не построив при этом ни школ, ни больниц, ни детских садов.
Просто в тупую продали квадраты, а там хоть потоп..
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