Цитата:
таноми52:
Русских сжигали именно за то, что они русские -- славяне, унтерменши
Нука поподробнее
Почему власовскую армию не сожгли?
Казаков Краснова?
Локотскую республику да и в целом всех русских на оккупированных территориях?
Ильина то чё не сожгли самого первого в Берлине?)?
Цитата:
таноми52:
Да-да! У них по прошествие военного времени было светлое будущее; рассовая дискриминация, освобождение для немцев-переселенцев "жизненного пространства"- уничтожение и порабощение
Вполне тоже самое что делали русские захватывая земли Урала, Сибири и Азии
Жизненное пространство для русских крестьян освобождалось за счёт местных которых отгоняли от рек и пастбищ
Или одним можно а другим нельзя?
Цитата:
таноми52:
Абайка, а ведь ты раньше претендовал на роль интеллектуала, эрудита, логика, а так легко сдулся
Ой
Оказывается я где-то претендовал но сдулся на вопросе холокоста)
Цитата:
таноми52:
Ты сознательно не заметил слово "принуждают"?
Ильина принуждали в германии убирать за немцами? Цитата:
таноми52:
Не выдавай бытовой национализм, которого и в Казахстане хватает, за государственную политику
Бытовой национализм с которым ничего не делают в итоге становится гос идеологией
У нас идея что в стране мир и межнациональная дружба.
А в России официальная идея русский мир[Исправлено: abaika95, 03.06.2024 - 13:45]