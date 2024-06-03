Отправлено: - 12:51

Тут хочется сказать - неужели Костанай не единый город?

Цитата:Странный вопросА где то в мире есть единые города с равными условиями проживания?В любом городе есть окраина в плохом состоянииВ Челябинске вот окраина ЧМЗ такая же с бараками сталинскимиАлкаши и наркоманы живутВ Нью Йорке раньше Гарлем такой был потом БронксВ Лос Анджелесе Южный централ там ещё и банды тусовались что полиция даже не заезжала тудаДетройт почти уже весь такой особенно центрЕсли есть люди кто живет богато в Жана кала то должны быть и люди кто живёт в баракахЭто равновесие городского пространства