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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23326
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 11:25
#6796
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Цитата:
111:
Да, потому что мы русские.

Цитата:
111:
Жаль мы русские, у нас это редкость..

Можешь больше не переобуваться, тебе уже это не поможет :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38531
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 11:26
#6797
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Цитата:
maxsaf:
тобой понимаем, за кем из нас они придут, да?

Ты вовремя сбежал с Украины.
Придут за теми, кто еще остался.
Луганских заставят убивать славянских и тд.
Кстати в Луганске нет мужиков почти или совсем?
Погибли все или что то осталось, что еще может погибнуть?
Ты считаешь это хорошо, что гибнет твой этнический народ?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38531
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 11:32
#6798
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Цитата:
maxsaf:
Можешь больше не переобуваться, тебе уже это не поможет

Почему вы все патриоты Путина такие?
Уже нет аргументов, а вы, подождите, подождите, до вас доберемся, убьем ваших матерей и ваших детей и тд..
Один с России сюда от страха прибежал, чуть не заставили получить гражданство за один день и на войну, другой с Канады чешет одно и тоже три года почти..
Что с вами?
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3971
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 11:36
#6799
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Цитата:
abaika95:
Славяне по идее Гитлера должны были работать на немцев так как они отсталые по сравнению с немцами. Русские сейчас про таджиков и узбеков что говорят? Да практически тоже самое Гастарбайтеры должны работать на тяжёлой работе куда русский не идёт, потомучто они не ровня


Юродствуешь?
Таджиков и узбеков русские принуждают к тяжёлым работам?
Отсюда: русские = гитлеровцы?
Придурка включил?
Или на самом деле такой?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15979
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 11:36
#6800
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Цитата:
maxsaf:
Нет, это не мой тезис. Я высказался конкретно по ситуации на Украине, и конкретно в этой ситуации можно было сохранить людям жизни, практически всем.

Также как и людям можно было сохранить жизнь в СССР сдавшись немцам так?
Цитата:
maxsaf:
Ты так и не ответил, что с евреями должно было случиться по идее Гитлера, и почему

Евреев убивали за то что они евреи
Ещё раз спрашиваю СССР за евреев воевал ?
Цитата:
maxsaf:
Ты, разжигатель, опять смешиваешь языковой вопрос и национальный. Ну ниче, досмешиваешься...

И чё будет?))
Цитата:
maxsaf:
А кого ещё сжигали, кроме евреев?

Предателей рейха и отъявленных врагов типа партизан
Русских не сжигали за то что они русские
Русские прекрасно себя вон чувствовали при немцах в виде самоуправлений и целых войсковых соединений Цитата:
Vit:
Их и уничтожали. Сжигали по всюду. Без суда. Почитайте про концлагерь в крыму.

Почитал
Лагерь для партизан и подпольщиков
Российские войска такие лагеря в Чечне делали для боевиков
Не сжигали трупы конечно
Просто закапывали в канавы
Но разница существенна?
Цитата:
Vit:
Думаю не долго осталось терпеть. Скоро грохнут вашего кумира, предателя православного мира, чемпиона по переобуванию и вранью.

А Путин мне не кумир)
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3971
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 11:39
#6801
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Цитата:
111:
Уже нет аргументов, а вы, подождите, подождите, до вас доберемся, убьем ваших матерей и ваших детей и


Хорошая здесь сейчас парочка - баран да ярочка!!!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15979
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 11:42
#6802
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Цитата:
111:
Почему вы все патриоты Путина такие? Уже нет аргументов, а вы, подождите, подождите, до вас доберемся, убьем ваших матерей и ваших детей и тд..

А у них ниче нет иного
Кричали про киев в итоге обосралась
Теперь их ребята вот сотнями лежат В украинской земле
Казалось бы если ты такой крутой если всем грозишь наказанием то при этом ты сам не должен дохнуть)) а у них как-то наоборот получается Цитата:
таноми52:
Таджиков и узбеков русские принуждают к тяжёлым работам?

А что работа на стройке,дворниками и уборщиками не тяжёлая и грязная работа?
Славяне тоже самое должны были делать у немцев
Прислуживать и работать там куда немцы не идут
Цитата:
таноми52:
Отсюда: русские = гитлеровцы?

Гитлеровцы это те кто за Гитлера воевал и выступал
А я говорю что русские по аналогии с ИДЕОЛОГИЕЙ Гитлера сейчас вполне себя ведут хоть и отрицают это
Для них буряты,узбеки и калмыки это недочеловеки
Сколько в соц сетях видим скандалов из России
Фу чёрные говорят русские женщины в очереди
Это что не нацизм?
Черные
Цитата:
таноми52:
Придурка включил? Или на самом деле такой?

А чё за истерика?) спокойнее спокойнее надо правду принимать
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15979
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 11:43
#6803
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Цитата:
таноми52:
Хорошая здесь сейчас парочка - баран да ярочка!!!

Макса попрошу не обзывать
Себя можешь
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1383
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 11:44
#6804
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Цитата:
maxsaf:

Авторство этой фразы приписывают Марку Твену: "Никогда не спорьте с дураком, иначе вы опуститесь до его уровня, где он задавит вас своим опытом".
А эту приписывают французскому поэту и художнику Жану Кокто: «Никогда не общайтесь с идиотами на их уровне, потому что, будучи умным человеком, вы будете пытаться поладить с ними на их уровне — и на своём уровне они всегда одержат над вами верх».
...
Не знаю, как на счёт авторства, но по сути я с ними согласен полностью.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3971
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 11:49
#6805
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Цитата:
abaika95:
Русских не сжигали за то что они русские


Русских сжигали именно за то, что они русские -- славяне, унтерменши

Цитата:
abaika95:
Русские прекрасно себя вон чувствовали при немцах в виде самоуправлений и целых войсковых соединений


Да-да! У них по прошествие военного времени было светлое будущее; рассовая дискриминация, освобождение для немцев-переселенцев "жизненного пространства"- уничтожение и порабощение
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3971
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 11:54
#6806
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Цитата:
abaika95:
таноми52: Таджиков и узбеков русские принуждают к тяжёлым работам?

А что работа на стройке,дворниками и уборщиками не тяжёлая и грязная работа? Славяне тоже самое должны были делать у немцев Прислуживать и работать там куда немцы не идут


Ты сознательно не заметил слово "принуждают"?
Какой жалкий приём, баба Нюра!
Абайка, а ведь ты раньше претендовал на роль интеллектуала, эрудита, логика, а так легко сдулся
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38531
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 11:55
#6807
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Цитата:
Skeptic:
Не знаю, как на счёт авторства, но по сути я с ними согласен полностью.

Тогда зачем лезете?
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3971
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 12:00
#6808
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Цитата:
abaika95:
А я говорю что русские по аналогии с ИДЕОЛОГИЕЙ Гитлера сейчас вполне себя ведут хоть и отрицают это Для них буряты,узбеки и калмыки это недочеловеки


Не выдавай бытовой национализм, которого и в Казахстане хватает, за государственную политику
Очернил ВСЕХ русских одним махом, русофоб
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3971
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 12:02
#6809
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Цитата:
abaika95:
спокойнее спокойнее надо правду принимать


Насмешил, Абайка - оракул!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5546
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 12:10
#6810
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Цитата:
saba:
А я тоже в недоумении, что именно должно дойти до нас? Почему мы должны априори быть на стороне агрессора, который напал на другую страну, только из за того ,что Россию не устраивает её внутренняя политика? Так Россию судя по высказываниям вице спикера Госдумы П.Толстого и мы уже не устраиваем Почему это казахи выстраивают свою государственность, пусть Алматы возвращают название г.Верный.


Александр Балу говорит, что П.Толстой не прав и в его высказываниях, условно говоря много порожняка и.т.д.

Подробнее здесь:
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