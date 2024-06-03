Отправлено: - 11:36

maxsaf:

Нет, это не мой тезис. Я высказался конкретно по ситуации на Украине, и конкретно в этой ситуации можно было сохранить людям жизни, практически всем.

maxsaf:

Ты так и не ответил, что с евреями должно было случиться по идее Гитлера, и почему

maxsaf:

Ты, разжигатель, опять смешиваешь языковой вопрос и национальный. Ну ниче, досмешиваешься...

maxsaf:

А кого ещё сжигали, кроме евреев?

Vit:

Их и уничтожали. Сжигали по всюду. Без суда. Почитайте про концлагерь в крыму.

Vit:

Думаю не долго осталось терпеть. Скоро грохнут вашего кумира, предателя православного мира, чемпиона по переобуванию и вранью.

Цитата:Также как и людям можно было сохранить жизнь в СССР сдавшись немцам так?Цитата:Евреев убивали за то что они евреиЕщё раз спрашиваю СССР за евреев воевал ?Цитата:И чё будет?))Цитата:Предателей рейха и отъявленных врагов типа партизанРусских не сжигали за то что они русскиеРусские прекрасно себя вон чувствовали при немцах в виде самоуправлений и целых войсковых соединений Цитата:ПочиталЛагерь для партизан и подпольщиковРоссийские войска такие лагеря в Чечне делали для боевиковНе сжигали трупы конечноПросто закапывали в канавыНо разница существенна?Цитата:А Путин мне не кумир)