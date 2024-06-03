Отправлено: - 10:59

abaika95:

Вот твой тезис СССР воевал с Гитлером Зачем если можно было сдаться

Цитата:Нет, это не мой тезис. Я высказался конкретно по ситуации на Украине, и конкретно в этой ситуации можно было сохранить людям жизни, практически всем.