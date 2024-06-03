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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15972
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 10:49
#6766
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Цитата:
111:
То есть кто то виноват, что казахи в этом деле шустрее так сказать сношаются, делая детишек?

Петр Толстой)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38527
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 10:52
#6767
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Цитата:
abaika95:
Загугли Леопарду ломают дуло на ВДНХ


И кресты рисуют, мол фашисты

как выложить фото в интернет
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15972
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 10:53
#6768
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В западной идеологии есть целый пласт произведений на тему холокоста
Вот американский солдат шел спасать евреев от уничтожения

А советский что? А он спасал себя и только.
Хотели вкинуть идею что если бы СССР сдался то всех советских людей уничтожили как евреев но потом это оказалось не правдой мягко говоря
Локотская республика на месте Белгородской области
РОА РОНА
Русское самоуправление итд
Евреям такое и не снилось их реально сжигали
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15972
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 10:55
#6769
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Цитата:
111:
И кресты рисуют, мол фашисты

Ну крест этот к фашистам не имеет отношения
Это символ военных сил Германии
Как звезда у России
Но то что его везде российские пропагандисты дорисовывают да смешно
Вот тут видно техника взята в бою

А леопарду дуло ломали зачем-то))
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38527
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 10:56
#6770
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Цитата:
abaika95:
Так что СССР надо было сдаться всё-таки чтобы спасти 27 млн жизней?

Скажет победителей не судят.
СССР же победил.
Выходит если Путин замочит 30 миллионов хохлов, это будет для канадца нормально, они же за то, чтоб славян не осталось вообще.
30 миллионов хохлов взамен 30ки русских, итого минус 60 миллионов славян.
Западу именно этого и надо.
Макс просто озвучивает это честно.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23324
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 10:58
#6771
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Цитата:
abaika95:
Загугли Леопарду ломают дуло на ВДНХ

Я не настолько интересуюсь старыми бронзовыми чайниками, как ты, мне оно нафиг не надо :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15972
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 10:58
#6772
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В советской идеологии помню пугающие виршы

Немцы славян не считали за ровню себе
Славяне по идее Гитлера должны были работать на немцев так как они отсталые по сравнению с немцами.

Русские сейчас про таджиков и узбеков что говорят? Да практически тоже самое
Гастарбайтеры должны работать на тяжёлой работе куда русский не идёт, потомучто они не ровня

Тоже самое и у Гитлера было

Макс и стоило 27 млн человек класть? Может надо было сдаться как Украине?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23324
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 10:59
#6773
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Цитата:
abaika95:
Вот твой тезис СССР воевал с Гитлером Зачем если можно было сдаться

Нет, это не мой тезис. Я высказался конкретно по ситуации на Украине, и конкретно в этой ситуации можно было сохранить людям жизни, практически всем.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23324
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 11:01
#6774
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Цитата:
abaika95:
Славяне по идее Гитлера должны были работать на немцев

Ты так и не ответил, что с евреями должно было случиться по идее Гитлера, и почему
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23324
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 11:02
#6775
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Цитата:
111:
Макс просто озвучивает это честно.

Я сказал, что всем им можно было сохранить жизни, не перекручивай
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23324
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 11:05
#6776
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Цитата:
111:
То есть кто то виноват, что казахи в этом деле шустрее так сказать сношаются, делая детишек?

Ты, разжигатель, опять смешиваешь языковой вопрос и национальный. Ну ниче, досмешиваешься...
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23324
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 11:07
#6777
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Цитата:
abaika95:
Евреям такое и не снилось их реально сжигали

А кого ещё сжигали, кроме евреев?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14823
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 11:08
#6778
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Цитата:
abaika95: А советский что? А он спасал себя и только. Хотели вкинуть идею что если бы СССР сдался то всех советских людей уничтожили как евреев
Их и уничтожали. Сжигали по всюду. Без суда. Почитайте про концлагерь в крыму.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38527
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 11:11
#6779
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Цитата:
maxsaf:
Ты, разжигатель, опять смешиваешь языковой вопрос и национальный. Ну ниче,

О как, сам вбрасывает, провоцирует про казахов, сам обижается.
Это надо уметь
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14823
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 11:11
#6780
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Думаю не долго осталось терпеть. Скоро грохнут вашего кумира, предателя православного мира, чемпиона по переобуванию и вранью. Вашего любимого наркоборона скоромоха и любителя играть на пионино мужским органом, вашего петрушку.
И настанет мир на святой украинской земле.
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