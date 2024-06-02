Отправлено: - 14:12

Vit:

Но он тоже с виду целый. Может всу побросали при отступлении.

Skeptic:

Разумеется, со склада. Откуда же ещё?

Skeptic:

Немецкие нацисты в 1944-45 годах тоже часто бежали с поля боя, побросав всё, что мешало бежать быстро. "в виду отсутствия бензина и снарядов"

Цитата:У ВСУ не было таких панических отступлений как у России в 2022 чтобы бросать технику прям на полеТут либо боезопаса не хватает либо она и не применялась особо Цитата:Ну в сети поискать раз за разом одни ролики как ВСУ жгет российскую технику дронамиТам реально видно вот техника её уничтожилиА это что? Новехенькое? Да ещё экзотика какая-тоКак будто с Африки броневикиЦитата:Советские в 1941-1943 бросали технику как-то по другому?Фото 1941 года посмотриКогда немцы в экзотичных КВ-2 целых шарятсяА в 1942 году когда лендлиз пошел немцы начали экзотичные шерманы братьТак и тутАналогия не в пользу России как всегда