Получилось как у Раневской - про то, что хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает хорошее настроение и крепкое здоровье. Ну а мы получили развал во многих отраслях, в том числе в образовании и науке. Читать новость
Коммерциализация образования, нечистоплотность отдельных преподавателей, ну и доступность высшего образования (очень много ВУЗов особенно частных), а что вы хотели? Хотя и в советское время, в конце 80-х я столкнулся с таким опытом. Когда учился в Казахском Политехе (Алма-Ата) не смог сдать экзамены и отчислился (хотя учился сам), но зато некоторые товарищи с нефтяного Запада сдавали банками икры вполне успешно...
Автор правильно указал, кто главные виновники происходящего в странах бывшего СССР! Надо было народу расстрелять их как изменников Родины, не зря же Шушкевич боялся, что его и других принявших решение о сдаче СССР в угоду США, расстреляют! Народ вместе с ГКЧП не смог группироваться и принять решение о расстреле изменников сдавших страну США, отсюда все беды! СССР изменники разорвали как веник на прутики и сейчас их легко сломать по одному. Сейчас все страны бывшего СССР, в том числе и Россия, на поводке у Америки и выполняет волю Конгресса США. Вот поэтому они сменили Ельцина на Путина! Сейчас нет смысла плакать о волосах, если срубили голову. Надо всем понимать, что жизнь всего одна и народ это власть в своей стране, поэтому нужно сейчас понимать, что необходимо приветствовать, что Президент дал возможность установить Справедливый и Слышащий Казахстан! Так что внесите каждый свою лепту в реализацию этих 2-х принципов через СМИ, депутатов маслихатов, Парламента по насущным вопросам, которые можно разрешить в нынешних условиях. Всем вам флаг Казахстана в руки!
Цитата://переносим дату окончания занятий в школе, то опять её возвращаем. Отменяем последний звонок и тут же вводим.//
Наверное это стиль работы нынешних чиновников: за ОДНУ ночь переименовываем проспект Абая в проспект, всеми любимого Назарбаева, изготавливаем таблички и мгновенно обратно переименовываем обратно в проспект, по прежнему всеми любимого Абая. Вот так работать - это УМЕТЬ надо.
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