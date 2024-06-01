Галина САТАЛКИНА: Мемориал развлекательного значения
Отправлено: 01.06.24 - 10:39
Просто поражает своей духовной глухотой активно реализуемая областным управлением культуры идея реконструкции Исторического сквера, территории, прилегающей к особому памятнику - «Стене расстрела». Читать новость
Смотрим кому это выгодно на нашей планете уничтожать нашу историю и вдолбливать нашим внукам свою, историю написанную людьми ненавидящими нас и нашу память! А жаждущими выкачать только полезные ископаемые в нашей земле!
Я не поклонник мистики, но, оспаривать наличие этого воздействия (призраки, звуки выстрелов и шагов, стоны и крики), не могу из-за множества свидетельств ночных сторожей музея и собственных впечатлений.
при всей однобокости статьи, она хотя бы не лишена юмора. выводы основываются на свидетельствах...ночных сторожей, и личных впечатлениях. это типа как ..."личный опыт веры". что ни говори а совки паршиво просвещением занимались.
Цитата:
mks2703: Сейчас легко внуки и правнуки отказываются от памяти своих дедов и прадедов. Такое впечатление, что к власти пришли внуки и правнуки тех, кто расстреливал...
ай-ай-ай. а ведь это ваша, совковая мулька - "...мы старый мир до основания разрушим а затем..." и далее по тексту. нееет граждане. это все те же самые п(недалекие)головые совки у власти что и были. и что тогда действовали идиотскими методами, что сейчас. такая же глупость один в один. так что обижаться тут не на что, это самые что ни на есть последствия советской власти. наслаждайтесь.
Очень интересный вопрос: А красные (большевики) хорошие, потому что ближе к нам по воспитанию в советское время? Потому что мы в большинстве их потомки, восславлявшие коммунистический строй? А белые-то боролись за что? За восстановление законного правительства, которое было свергнуто в результате революции (т.е. незаконного захвата власти)! Так кто из них прав? Нам с детства показывали фильмы и пр, где красные были хорошими и с них надо было брать пример, а беляки были плохими, потому что были против. Как ни крути, но и красные потом тоже попили кровушки народной. И сегодня, когда мы отреклись от идей коммунизма и строим светлое капиталистическое будущее, к кому из них проявлять симпатию?
Карачун: ай-ай-ай. а ведь это ваша, совковая мулька - "...мы старый мир до основания разрушим а затем..." и далее по тексту. нееет граждане. это все те же самые п(недалекие)головые совки у власти что и были. и что тогда действовали идиотскими методами, что сейчас. такая же глупость один в один. так что обижаться тут не на что, это самые что ни на есть последствия советской власти. наслаждайтесь.
......на Украине какая мулька?и какия там методика?
Прав всегда тот, кто победил, потому что неправых в живых не оставляют. Не имеет значения, кто и насколько там на самом деле прав - правда подстраивается под победителя. Поэтому остаётся ещё один вариант - не вытеснять, кто прав, а мирно сосуществовать, насколько возможно.
Всем любителям "хруста французских булок", если бы в дореволюционной России, было так хорошо, смогли бы большевики взять власть? Сильно сомневаюсь... Никто бы их не поддержал и казаки подавили бы это восстание. Но поддержка была массовой, в том числе и армией, поэтому революция состоялась...Далее раскол общества, гражданская война, интервенция и т.д.
таноми52: И всё, что тогда происходило, потомки имеют право знать
Ну так никто и не мешает знать Вот стена где расстреливали людей Что ещё надо? Цитата:
Лесовик: Надо исходить из того, что погибшие /об этом и речь в статье/ -это наши предки и надо чтить их память.
Если всех предков чтить у нас места не хватит в городе и области для мемориалов В 13 веке сначала в Тургае потом где-то тут у нас произошло сражение Чингисхана с кыпчаками которые отходили от иргиза что стало следствием полного захвата современной территории Казахстана монгольской империей Где мемориал поставим? Цитата:
mks2703: Не самый удачный пример. Если бы вы вспомнили как топили баржи с офицерами, то куда ни шло...
Ааа офицеров же всем жалко А казаки так Недочеловеки? Цитата:
mks2703: Но казаков никто не любил, ни в царской России, ни тем более в большевистской
Ага так не любили что самый популярный роман о гражданской войне написан казаком о казаках И фильмы снимали про них постоянно Цитата:
mks2703: Командный состав Красной Армии состоял в основном из евреев, нац.меньшинств и пролетариата, которые на дух не переносили казачество...
И Семён Буденный еврей наверно Цитата:
mks2703: Неплохо бы помнить зверства казачества по отношению к мирному казахскому населению в годы Гражданской...
Это ты типа раз казаки зверствовали То их на их геноцид тоже надо глаза закрыть? Фашизм не? Цитата:
ZanoZOV: А я лично и не сомневаюсь, что к власти пришли внуки и правнуки тех, кто расстреливал...
bgb: Очень интересный вопрос: А красные (большевики) хорошие, потому что ближе к нам по воспитанию в советское время? Потому что мы в большинстве их потомки, восславлявшие коммунистический строй? А белые-то боролись за что? За восстановление законного правительства, которое было свергнуто в результате революции (т.е. незаконного захвата власти)
Ближайший пример Красные это майдановцы они свергнули законную власть А белые это отряд беркут и Донбассята которые решили обособиться от диктатуры майдана и новой власти Белым помогала внешняя интервенция (Россия) Интересная аналогия правда? Совкам должна зайти) Особенно тем у кого казаков никто не любил и их не жалко Донбоссят насколько помню в Украине тоже никто не любил по рассказам российской пропаганды) А если учитывать что на Донбассе сейчас сотни казачьих обществ воюет то вообще смешно Цитата:
mks2703: Всем любителям "хруста французских булок", если бы в дореволюционной России, было так хорошо, смогли бы большевики взять власть?
Всем любителям хруста советской колбасы Если в СССР всё было так хорошо,смог бы он так легко развалится и смогли бы демократы взять власть?
abaika95: Ааа офицеров же всем жалко А казаки так Недочеловеки?
Мне не жалко. Офицеры в массе своей дворяне, ответили за многовековое барство и свои злодеяния в годы Гражданской. А казаки действительно зверствовали. Лень приводить примеры, вы же из идейных, не буду тратить время...
abaika95: Ага так не любили что самый популярный роман о гражданской войне написан казаком о казаках
Я отношусь к тем скептикам, которые ставят под сомнение авторство Шолохова. Во-первых он не казак, во-вторых он больше ничего не создал похожего хоть и пытался. Ну и потом написать такую книгу молодым, без опыта - очень сомнительно... Есть мнение, что к нему попал дневник белого офицера, и фамилия есть, и опыт у этого человека был и стилистика повествования похожа... Но не настаиваю, это также личное мое мнение... Это как с Кантария, правильно было, чтобы писарь грузин, оказался "штурмовиком" водрузившим флаг вместе с русским...
Напоминаю любая коллективная ответственность определенной группы а равное с ней призыв к коллективной ответственности есть фашизм в чистом виде Ты фашист?Цитата:
mks2703: Я отношусь к тем скептикам, которые ставят под сомнение авторство Шолохова. Во-первых он не казак, во-вторых он больше ничего не создал похожего хоть и пытался. Ну и потом написать такую книгу молодым, без опыта - очень сомнительно...
Согласен Также я считаю что толстой не писал войну и мир Во первых он не участник войны 1812 года Во вторых потом он не создал ничего похожего Дальше у него чухня всякая И в третьих молод он был когда писал такой огромный опус Маргарет Митчелл не писала Унесённые ветром Во первых она не участник той войны Во вторых женщина а там очень много про войну В третьих больше ничего она не написала Не верю что Высоцкий писал свои стихи Во первых молод он был для части тем Он не сидел не воевал Откуда он мог знать Цитата:
mks2703: Есть мнение, что к нему попал дневник белого офицера, и фамилия есть, и опыт у этого человека был и стилистика повествования похожа
Да особенно израильские спецы наседают на то именно крючков написал тихий дон)) да да А просто признать что Шолохов просто молодым парнем казачьего происхождения (что подтверждается новым исследованием в биографии Прилепина) сам все видел что описал И да что там такого что не мог описать молодой парень не офицер? Любовная линия? Бытовуха? Убийства? Темболее следом у него вышел такой же огромный роман поднятая целина написанная в той же стилистике Донские рассказы Они сражались за родину Судьба человека Наука ненависти
Что же вы такие портянки пишете большие? Для убедительности что ли? Нисколько не убеждает. Говорит о юношеском максимализме, который никак не согласуется с вашим возрастом... Где-то что-то не сходится... Про Шолохова это мое личное мнение, кстати, многие эксперты также сомневаются в его авторстве. Не надо сюда приплетать Толстого с дворянским образованием, который начал "Войну и мир", когда ему было за тридцать. Кстати сомнения в написании "Тихого Дона", появились сразу после написания "Поднятой целины", где автор пытался выдержать стилистику "Тихого Дона", но не смог...
mks2703: Про Шолохова это мое личное мнение, кстати, многие эксперты также сомневаются в его авторстве
На чём зиждется Ваше личное мнение? Понимаю экспертов: при анализе произведений Шолохова они использовали различные методы: например,метод атрибуции, метод частотности использования 3-грамм и др.Перелопатили тонны различных материалов, текстов предполагаемых авторов и т.п. И только на основании проделанной работы делали тот или иной вывод Думаю, Вы этим не занимались, а просто согласились с этой версией.
mks2703: Что же вы такие портянки пишете большие? Для убедительности что ли? Нисколько не убеждает. Говорит о юношеском максимализме, который никак не согласуется с вашим возрастом
Тут форум всё-таки Мнение должно быть раскрытым Спорьте с мнением а не с количеством слов Не убеждает мой текст? Так я вроде и не пастор убеждать вас Я задаю вопросы Если вы на них не можете ответить это сугубо ваши проблемы,не мои) Цитата:
mks2703: Про Шолохова это мое личное мнение, кстати, многие эксперты также сомневаются в его авторстве.
Это не ваше мнение А мнение израильских экспертов которые в 90ые начали срочно находить каких-то офицеров кто мог бы в теории написать роман Вы просто на основе их мнения строите свое Изучите вопрос шире Может быть мнение поменяется) Цитата:
mks2703: Не надо сюда приплетать Толстого с дворянским образованием, который начал "Войну и мир", когда ему было за тридцать.
И как это отменяет факт что он не имел основы для его написания? У него до этого выходили только репортажи Цитата:
mks2703: Кстати сомнения в написании "Тихого Дона", появились сразу после написания "Поднятой целины", где автор пытался выдержать стилистику "Тихого Дона", но не смог
Стилистика там полнейшая тиходоновская Читать просто надо а не пересказы пересказывать
Кстати не кажется ли вам что за режиссера Михалкова кто-то другой фильмы снимал в ссср? Ну не мог молодой человек снять Обломова Зато Утомленные солнцем старый пропагандист снять мог)) Стилистика разная Так где реальный Михалков то?
Тот же вопрос по Рязанову Почему у них стилистика поменялась после 1991?
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