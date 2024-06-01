Отправлено: - 10:31

таноми52:

И всё, что тогда происходило, потомки имеют право знать

Лесовик:

Надо исходить из того, что погибшие /об этом и речь в статье/ -это наши предки и надо чтить их память.

mks2703:

Не самый удачный пример. Если бы вы вспомнили как топили баржи с офицерами, то куда ни шло...

mks2703:

Но казаков никто не любил, ни в царской России, ни тем более в большевистской

mks2703:

Командный состав Красной Армии состоял в основном из евреев, нац.меньшинств и пролетариата, которые на дух не переносили казачество...

mks2703:

Неплохо бы помнить зверства казачества по отношению к мирному казахскому населению в годы Гражданской...

ZanoZOV:

А я лично и не сомневаюсь, что к власти пришли внуки и правнуки тех, кто расстреливал...

Цитата:Ну так никто и не мешает знатьВот стена где расстреливали людейЧто ещё надо? Цитата:Если всех предков чтить у нас места не хватит в городе и области для мемориаловВ 13 веке сначала в Тургае потом где-то тут у нас произошло сражение Чингисхана с кыпчаками которые отходили от иргиза что стало следствием полного захвата современной территории Казахстана монгольской империейГде мемориал поставим? Цитата:Ааа офицеров же всем жалкоА казаки такНедочеловеки?Цитата:Ага так не любили что самый популярный роман о гражданской войне написан казаком о казакахИ фильмы снимали про них постоянно Цитата:И Семён Буденный еврей наверноЦитата:Это ты типа раз казаки зверствовалиТо их на их геноцид тоже надо глаза закрыть?Фашизм не? Цитата:Так и знал что Токаев правнук Сталина