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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1382
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.06.24 - 11:15
Цитата:
Хороший репортаж, показательный. Спасибо!
У меня сын в начале мая там был. Тоже много фотографий прислал.
Очевидно всем, что вся вражеская техника - с поля боя. Кроме тех, кто слеп и глух и сочувствует проигрывающим нацистам.
Я, правда, в каких-то ветках читал комментарии, что зря её почистили, привели в более-менее божеский вид, чтобы всю грязь в Москву не тащить. Типа - надо было выставлять в том виде, в каком она в руки попала.
Кто знает, м.б. они и правы... М.б. до некоторых быстрее что-то дошло бы...
Vit:
Хороший репортаж, показательный. Спасибо!
У меня сын в начале мая там был. Тоже много фотографий прислал.
Очевидно всем, что вся вражеская техника - с поля боя. Кроме тех, кто слеп и глух и сочувствует проигрывающим нацистам.
Я, правда, в каких-то ветках читал комментарии, что зря её почистили, привели в более-менее божеский вид, чтобы всю грязь в Москву не тащить. Типа - надо было выставлять в том виде, в каком она в руки попала.
Кто знает, м.б. они и правы... М.б. до некоторых быстрее что-то дошло бы...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 3392
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.06.24 - 11:23
Цитата:
Мне, когда смотрел парад в Москве на 9 мая, пришла в голову мысль (жаль, что она не пришла в голову Путину)- протащить всю эту покоцаную технику на параде. Вот было бы вою на Западе. Изошли бы на экскременты.
Skeptic:
зря её почистили, привели в более-менее божеский вид, чтобы всю грязь в Москву не тащить.
зря её почистили, привели в более-менее божеский вид, чтобы всю грязь в Москву не тащить.
Мне, когда смотрел парад в Москве на 9 мая, пришла в голову мысль (жаль, что она не пришла в голову Путину)- протащить всю эту покоцаную технику на параде. Вот было бы вою на Западе. Изошли бы на экскременты.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 38511
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.06.24 - 12:19
Цитата:
У них вроде как 64й основной танк?
abaika95:
Почему не выставлено основное украинское оружие т-72 и
Почему не выставлено основное украинское оружие т-72 и
У них вроде как 64й основной танк?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 38511
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.06.24 - 12:21
Цитата:
Видишь как быстро.
И что же ты отказался, любить русских со стороны и из другого государства все же лучше, да?
Безопасней?
Vit:
победы есть пункт записи по контракту. Я подошёл почитать условия и меня сразу бойцы окружили. (чем помочь? Давайте записывайтесь. Я им, ребята я иностранец, казах, меня на родине сразу арестуют за наемничество. А они вы можите сразу получить российское гражданство.
победы есть пункт записи по контракту. Я подошёл почитать условия и меня сразу бойцы окружили. (чем помочь? Давайте записывайтесь. Я им, ребята я иностранец, казах, меня на родине сразу арестуют за наемничество. А они вы можите сразу получить российское гражданство.
Видишь как быстро.
И что же ты отказался, любить русских со стороны и из другого государства все же лучше, да?
Безопасней?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15955
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.06.24 - 14:12
Цитата:
У ВСУ не было таких панических отступлений как у России в 2022 чтобы бросать технику прям на поле
Тут либо боезопаса не хватает либо она и не применялась особо Цитата:
Ну в сети поискать раз за разом одни ролики как ВСУ жгет российскую технику дронами
Там реально видно вот техника её уничтожили
А это что? Новехенькое? Да ещё экзотика какая-то
Как будто с Африки броневики
Цитата:
Советские в 1941-1943 бросали технику как-то по другому?
Фото 1941 года посмотри
Когда немцы в экзотичных КВ-2 целых шарятся
А в 1942 году когда лендлиз пошел немцы начали экзотичные шерманы брать
Так и тут
Аналогия не в пользу России как всегда
Vit:
Но он тоже с виду целый. Может всу побросали при отступлении.
Но он тоже с виду целый. Может всу побросали при отступлении.
У ВСУ не было таких панических отступлений как у России в 2022 чтобы бросать технику прям на поле
Тут либо боезопаса не хватает либо она и не применялась особо Цитата:
Skeptic:
Разумеется, со склада. Откуда же ещё?
Разумеется, со склада. Откуда же ещё?
Ну в сети поискать раз за разом одни ролики как ВСУ жгет российскую технику дронами
Там реально видно вот техника её уничтожили
А это что? Новехенькое? Да ещё экзотика какая-то
Как будто с Африки броневики
Цитата:
Skeptic:
Немецкие нацисты в 1944-45 годах тоже часто бежали с поля боя, побросав всё, что мешало бежать быстро. "в виду отсутствия бензина и снарядов"
Немецкие нацисты в 1944-45 годах тоже часто бежали с поля боя, побросав всё, что мешало бежать быстро. "в виду отсутствия бензина и снарядов"
Советские в 1941-1943 бросали технику как-то по другому?
Фото 1941 года посмотри
Когда немцы в экзотичных КВ-2 целых шарятся
А в 1942 году когда лендлиз пошел немцы начали экзотичные шерманы брать
Так и тут
Аналогия не в пользу России как всегда
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15955
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.06.24 - 14:16
Цитата:
Особенно леопард которому дуло ломали чтобы сделать вид что его в бою взяли))
Зачем это делали? Заметали следы что техника эта была со складов? Цитата:
Так она целая
Вон хоть сейчас заводи и едь
Поэтому и не протащили потомучто вопросов дофига
Цитата:
А сами чё не воюют?
других вербовать легче?))
Skeptic:
Я, правда, в каких-то ветках читал комментарии, что зря её почистили, привели в более-менее божеский вид,
Я, правда, в каких-то ветках читал комментарии, что зря её почистили, привели в более-менее божеский вид,
Особенно леопард которому дуло ломали чтобы сделать вид что его в бою взяли))
Зачем это делали? Заметали следы что техника эта была со складов? Цитата:
Козлов я:
протащить всю эту покоцаную технику на параде.
протащить всю эту покоцаную технику на параде.
Так она целая
Вон хоть сейчас заводи и едь
Поэтому и не протащили потомучто вопросов дофига
Цитата:
111:
победы есть пункт записи по контракту. Я подошёл почитать условия и меня сразу бойцы окружили. (чем помочь? Давайте записывайтесь. Я им, ребята я иностранец, казах, меня на родине сразу арестуют за наемничество. А они вы можите сразу получить российское гражданство.
победы есть пункт записи по контракту. Я подошёл почитать условия и меня сразу бойцы окружили. (чем помочь? Давайте записывайтесь. Я им, ребята я иностранец, казах, меня на родине сразу арестуют за наемничество. А они вы можите сразу получить российское гражданство.
А сами чё не воюют?
других вербовать легче?))
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4869
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.06.24 - 14:54
Цитата:
А я тоже в недоумении, что именно должно дойти до нас? Почему мы должны априори быть на стороне агрессора, который напал на другую страну, только из за того ,что Россию не устраивает её внутренняя политика? Так Россию судя по высказываниям вице спикера Госдумы П.Толстого и мы уже не устраиваем Почему это казахи выстраивают свою государственность, пусть Алматы возвращают название г.Верный.
Skeptic:
А я тоже в недоумении, что именно должно дойти до нас? Почему мы должны априори быть на стороне агрессора, который напал на другую страну, только из за того ,что Россию не устраивает её внутренняя политика? Так Россию судя по высказываниям вице спикера Госдумы П.Толстого и мы уже не устраиваем Почему это казахи выстраивают свою государственность, пусть Алматы возвращают название г.Верный.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4869
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.06.24 - 14:57
Вообще вопрос, чья внутренняя и внешняя политика сейчас устраивает РФ? КНДР и Талибан? Кажется Лавров хочет Талибан признать.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.06.24 - 20:57
Цитата:
А где можно проголосовать?
saba:
пусть Алматы возвращают название г.Верный.
пусть Алматы возвращают название г.Верный.
А где можно проголосовать?
(Пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 1315
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.06.24 - 21:35
Цитата:
каких вопросов?
abaika95:
Поэтому и не протащили потомучто вопросов дофига
Поэтому и не протащили потомучто вопросов дофига
каких вопросов?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.06.24 - 23:38
Цитата:
Ну типа "а чё вся техника как будто со склада? чё реально подбитое и сгоревшее не притащили?" Хотя согласен, тупой вопрос. Технику притащили в хорошем состоянии, чтобы разобрать, выведать военные секреты, а публичная демонстрация - это просто сопутствующий бонус, а не первичная цель.
Но Абайка любит задавать тупые вопросы, он бы наверняка спросил
electro:
каких вопросов?
каких вопросов?
Ну типа "а чё вся техника как будто со склада? чё реально подбитое и сгоревшее не притащили?" Хотя согласен, тупой вопрос. Технику притащили в хорошем состоянии, чтобы разобрать, выведать военные секреты, а публичная демонстрация - это просто сопутствующий бонус, а не первичная цель.
Но Абайка любит задавать тупые вопросы, он бы наверняка спросил
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15955
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 00:54
Цитата:
Ну у меня бы вопрос возник зачем дуло леопарду ломали? Чтобы что?
Показать что он в бою взят?
Так сами спалились что дуло ломали
А зачем тогда? Чтобы скрыть что танк не в бою взят а новехенький откуда-то со склада притащен?
Цитата:
Откуда вас программистов таких берут то?)))
Ну критическое мышление можно иметь хоть чучуть?
Какие военные секреты? Че там разбирать то?
Сразу видно Макс всю жизнь доморощенный мальчик только в клавиатуре разбирался и всё))
Ну техника эта 80ых 90ых годов
А леопарды вообще 60ых бывают
Эти танки и БТР Россия а темболее СССР сотни раз уже разбирала,рассматривала и к себе вывозила
Сложно что-ли леопард было купить в нулевые когда у России целый окружённый барон был котрый самолётами оружие в Африку возил и которого недавно выменяли из США
Военные секреты в самолётах сейчас и пусковых установках и то важное там только начинка компьютерная
А эти бтры и танки вон на рынке открыто продаются. Любое Буркина фасо их может купить а Россия выкупит если надо у них
Так Россия видимо со складов и вытащила эту технику чтобы потешить публику
Иначе зачем ломать дуло леопарду?
electro:
каких вопросов?
каких вопросов?
Ну у меня бы вопрос возник зачем дуло леопарду ломали? Чтобы что?
Показать что он в бою взят?
Так сами спалились что дуло ломали
А зачем тогда? Чтобы скрыть что танк не в бою взят а новехенький откуда-то со склада притащен?
Цитата:
maxsaf:
Технику притащили в хорошем состоянии, чтобы разобрать, выведать военные секреты, а публичная демонстрация - это просто сопутствующий бонус, а не первичная цель.
Технику притащили в хорошем состоянии, чтобы разобрать, выведать военные секреты, а публичная демонстрация - это просто сопутствующий бонус, а не первичная цель.
Откуда вас программистов таких берут то?)))
Ну критическое мышление можно иметь хоть чучуть?
Какие военные секреты? Че там разбирать то?
Сразу видно Макс всю жизнь доморощенный мальчик только в клавиатуре разбирался и всё))
Ну техника эта 80ых 90ых годов
А леопарды вообще 60ых бывают
Эти танки и БТР Россия а темболее СССР сотни раз уже разбирала,рассматривала и к себе вывозила
Сложно что-ли леопард было купить в нулевые когда у России целый окружённый барон был котрый самолётами оружие в Африку возил и которого недавно выменяли из США
Военные секреты в самолётах сейчас и пусковых установках и то важное там только начинка компьютерная
А эти бтры и танки вон на рынке открыто продаются. Любое Буркина фасо их может купить а Россия выкупит если надо у них
Так Россия видимо со складов и вытащила эту технику чтобы потешить публику
Иначе зачем ломать дуло леопарду?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15955
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.06.24 - 00:58
Цитата:
Причем когда США нападает на Ирак они верещат и орут что это агрессия
А когда тоже самое делает Россия ну это интересы у ней такие))
Нападать на соседей
Для меня нападение США на Ирак в 2003 немотивированная агрессия ради выгодополучателей в лице олигархата и нефтяных компаний
И нападение России на Украину 2022 тоже немотивированная агрессия ради олигархов и газовых компаний
У США в Ираке хоть контрактники воевали
Хватило тямы мобилизацию ради корпораций не объявлять
А у России пупок развязался))
saba:
Почему мы должны априори быть на стороне агрессора, который напал на другую страну, только из за того ,что Россию не устраивает её внутренняя политика?
Почему мы должны априори быть на стороне агрессора, который напал на другую страну, только из за того ,что Россию не устраивает её внутренняя политика?
Причем когда США нападает на Ирак они верещат и орут что это агрессия
А когда тоже самое делает Россия ну это интересы у ней такие))
Нападать на соседей
Для меня нападение США на Ирак в 2003 немотивированная агрессия ради выгодополучателей в лице олигархата и нефтяных компаний
И нападение России на Украину 2022 тоже немотивированная агрессия ради олигархов и газовых компаний
У США в Ираке хоть контрактники воевали
Хватило тямы мобилизацию ради корпораций не объявлять
А у России пупок развязался))
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