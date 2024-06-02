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≡ Грозовые дожди, летнее тепло и щепотка заморозков - О погоде начала июня в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49303
Грозовые дожди, летнее тепло и щепотка заморозков - О погоде начала июня в Костанайской области
Отправлено: 02.06.24 - 00:48
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По прогнозам синоптиков, в субботу, 1 июня, на севере, юге и западе области ночью пройдут дожди, днём на западе, востоке и юге ожидаются дожди с грозами и шквалом. В воскресенье, 2 июня, ночью грозовой дождь прогнозируется на юге области.
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4476
Re: Грозовые дожди, летнее тепло и щепотка заморозков - О погоде...
Отправлено: 02.06.24 - 00:48
#1
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Так чо, картоху-то можно сажать уже?)))
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6908
Re: Грозовые дожди, летнее тепло и щепотка заморозков - О погоде...
Отправлено: 02.06.24 - 04:49
#2
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Я на следующей неделе уже буду полоть,вылазит ПО несколько листочков. Удобрял конским навозом,видимо цельным зерном кормили животину,много всходит зерновых
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
598
Грозовые дожди, летнее тепло и щепотка заморозков - О погоде начала июня в Костанайской области
Отправлено: 02.06.24 - 08:07
#3
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Цитата:
сайлау курманов:
Я на следующей неделе уже буду полоть

чего не купить нормальные, минеральные, удобрения?! и эффективность выше и семян сорняков в себе не содержат.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6908
Грозовые дожди, летнее тепло и щепотка заморозков - О погоде начала июня в Костанайской области
Отправлено: 02.06.24 - 21:43
#4
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Мне нравится полоть,окучивать,делать арыки. Потом включишь насос и заполнять эти арыки между рядами водой. Ничего не хочу менять,пусть все ПО старинке
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