НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Сигареты подорожают в Казахстане
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49303
Сигареты подорожают в Казахстане
Отправлено: 31.05.24 - 19:16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первое повышение минимальной цены запланировано на 1 июля Минфин разместил на сайте открытых НПА проект изменений в приказ об изменении минимальных цен на табачные изделия. В документе указано, что сигареты, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком подорожают за год дважды, минимум на 50 тенге.
Читать новость

Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9897
Re: Сигареты подорожают в Казахстане
Отправлено: 31.05.24 - 19:16
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я знаю многих, которые уже год покупают именно эти сигареты. У нас на работе из 8 курящих – 3 курили эти сигареты

Источник:

Почему в прошедшем времени? :-o

Цитата:
Возьмем к примеру Германию

Источник:

У меня все друзья и родственники когда туда уезжали курили со школьной скамьи,сейчас побросали,на великах катаются,здоровый образ жизни!
Профайл
m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
621
Re: Сигареты подорожают в Казахстане
Отправлено: 31.05.24 - 19:45
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Почему в прошедшем времени? :-o


Да я уже там не работаю 3 месяца... Пока отдыхаю...
Профайл
m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
621
Re: Сигареты подорожают в Казахстане
Отправлено: 31.05.24 - 19:46
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
У меня все друзья и родственники когда туда уезжали курили со школьной скамьи,сейчас побросали,на великах катаются,здоровый образ жизни!


Там здоровый образ жизни в тренде. Да и потом, навряд ли там пролезет киргизско-белорусский бизнес...
Профайл
m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
621
Re: Сигареты подорожают в Казахстане
Отправлено: 01.06.24 - 14:16
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"...Медианное значение заработной платы в Республике Казахстан по оценке за IV квартал 2023 года составило 259 463 тенге...."

В процентном отношении, потребление табака к зарплате, составит 9,48 %. В два раза больше, чем в Германии. Куда летят аппетиты наших чиновников?
Медианная зарплата в Германии ненамного ниже средней.
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1292
Re: Сигареты подорожают в Казахстане
Отправлено: 02.06.24 - 00:44
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
mks2703:
Там здоровый образ жизни в тренде. Да и потом, навряд ли там пролезет киргизско-белорусский бизнес...

.......если не знаешь что там в тренде не говори, абсолютно все некурят и не пьют и ведут здоровый образ жизни,да там нет киргизко белорусского бизнеса но свято место пусто не бывает....
.....я смотрю вы о Германии больше знаете неживя там....
...по зарплате не понятно сколько почает средний бюргер,сколько обходится комуналка,авто дорожные,страховка,налоги по зарплате,мед.страховка,может посчитаем расходы....питание основное на что тратится....
Профайл
m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
621
Сигареты подорожают в Казахстане
Отправлено: 02.06.24 - 09:49
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
родом из Шанхая2022:
.......если не знаешь что там в тренде не говори, абсолютно все некурят и не пьют и ведут здоровый образ жизни,да там нет киргизко белорусского бизнеса но свято место пусто не бывает.... .....я смотрю вы о Германии больше знаете неживя там....


Да, что вы так цепляетесь? Откуда мне знать о Германии - я и не знаю. Хотя у меня там живет одноклассница и одноклассник, сестра троюродная замужем за бюргером (нашим) с 90-х там...
По зарплате я использовал данные интернета. Погуглил и сравнил. И вы можете погуглить. Зарплата по Казахстану тоже из интернета. Я пользуюсь общими широко известными данными, которые могут быть легко проверены...
Причем здесь данные по питанию и мед.страховке и др.показателям, в статье сравнивается во сколько обходится табачка для немца и для казахстанца...
По питанию кстати тож сравнение не в нашу пользу будет...

[Исправлено: mks2703, 02.06.2024 - 10:50]
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14821
Сигареты подорожают в Казахстане
Отправлено: 02.06.24 - 09:53
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не курю. Сочувстаую курильшикам. Цены на сигареты космические а многим надо уже по две пачки в день, а если умножить на месяц, это большая сумма. А если умножить на год :-o получится 13 и 14 зарплата)
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1292
Re: Сигареты подорожают в Казахстане
Отправлено: 02.06.24 - 14:07
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
mks2703:
Да, что вы так цепляетесь? Откуда мне знать о Германии - я и не знаю. Хотя у меня там живет одноклассница и одноклассник, сестра троюродная замужем за бюргером (нашим) с 90-х там... По зарплате я использовал данные интернета. Погуглил и сравнил. И вы можете погуглить. Зарплата по Казахстану тоже из интернета. Я пользуюсь общими широко известными данными, которые могут быть легко проверены...

....да у меня не было намеренний цыплятся...
....родственники и однокласники не аргумент...
....гуглить мне ненадо просто я больше 20ти лет живу на две страны и вижу жизнь в живую не из интернета ....
...почему к примеру не взяли Норвегию или Швецию?

....большенству стал ненравится предыдущий,политика стала многовекторной хотим поближе к западу вот и результат:штрафы большие,налоги и.т.д....
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1835
Re: Сигареты подорожают в Казахстане
Отправлено: 02.06.24 - 21:24
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
У меня все друзья и родственники когда туда уезжали курили со школьной скамьи,сейчас побросали,на великах катаются,здоровый образ жизни!



Так живут на пособия 500 евро, вот и побросали курить. Возможно женщины и девушки перестанут курить! Наверное я наивная...
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 55, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 55
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS