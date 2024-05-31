Первое повышение минимальной цены запланировано на 1 июля Минфин разместил на сайте открытых НПА проект изменений в приказ об изменении минимальных цен на табачные изделия. В документе указано, что сигареты, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком подорожают за год дважды, минимум на 50 тенге. Читать новость
mks2703: Там здоровый образ жизни в тренде. Да и потом, навряд ли там пролезет киргизско-белорусский бизнес...
.......если не знаешь что там в тренде не говори, абсолютно все некурят и не пьют и ведут здоровый образ жизни,да там нет киргизко белорусского бизнеса но свято место пусто не бывает.... .....я смотрю вы о Германии больше знаете неживя там.... ...по зарплате не понятно сколько почает средний бюргер,сколько обходится комуналка,авто дорожные,страховка,налоги по зарплате,мед.страховка,может посчитаем расходы....питание основное на что тратится....
родом из Шанхая2022: .......если не знаешь что там в тренде не говори, абсолютно все некурят и не пьют и ведут здоровый образ жизни,да там нет киргизко белорусского бизнеса но свято место пусто не бывает.... .....я смотрю вы о Германии больше знаете неживя там....
Да, что вы так цепляетесь? Откуда мне знать о Германии - я и не знаю. Хотя у меня там живет одноклассница и одноклассник, сестра троюродная замужем за бюргером (нашим) с 90-х там... По зарплате я использовал данные интернета. Погуглил и сравнил. И вы можете погуглить. Зарплата по Казахстану тоже из интернета. Я пользуюсь общими широко известными данными, которые могут быть легко проверены... Причем здесь данные по питанию и мед.страховке и др.показателям, в статье сравнивается во сколько обходится табачка для немца и для казахстанца... По питанию кстати тож сравнение не в нашу пользу будет...
mks2703: Да, что вы так цепляетесь? Откуда мне знать о Германии - я и не знаю. Хотя у меня там живет одноклассница и одноклассник, сестра троюродная замужем за бюргером (нашим) с 90-х там... По зарплате я использовал данные интернета. Погуглил и сравнил. И вы можете погуглить. Зарплата по Казахстану тоже из интернета. Я пользуюсь общими широко известными данными, которые могут быть легко проверены...
....да у меня не было намеренний цыплятся... ....родственники и однокласники не аргумент... ....гуглить мне ненадо просто я больше 20ти лет живу на две страны и вижу жизнь в живую не из интернета .... ...почему к примеру не взяли Норвегию или Швецию?
....большенству стал ненравится предыдущий,политика стала многовекторной хотим поближе к западу вот и результат:штрафы большие,налоги и.т.д....
Сейчас посетителей на этом форуме: 55, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 55
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать