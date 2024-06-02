Re: Энтузиазм, навыки и инвестиции. Как создать успешный...

Отправлено: - 17:45

- Многих тревожит, что скоро искусственный интеллект отнимет рабочие места у людей из IT-индустрии. Есть ли такие риски?



С.ка, как же я ненавижу этих ботов...

Когда невозможно дозвониться ни сотовым операторам, ни банкам, ни гос. структурам.

Искусственный интеллект отнимает не только рабочие места, он отнимает наши нервы и здоровье...горите в аду, манагеры поменявшие людей на роботов (ботов)...