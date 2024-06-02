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Энтузиазм, навыки и инвестиции. Как создать успешный IT-стартап в Костанае - учимся на чужом опыте
Энтузиазм, навыки и инвестиции. Как создать успешный IT-стартап в Костанае - учимся на чужом опыте
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