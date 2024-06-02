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≡ Энтузиазм, навыки и инвестиции. Как создать успешный IT-стартап в Костанае - учимся на чужом опыте
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49303
Энтузиазм, навыки и инвестиции. Как создать успешный IT-стартап в Костанае - учимся на чужом опыте
Отправлено: 02.06.24 - 17:45
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Единомышленники из Казахстана, России и Черногории создали виртуального ассистента, задействовав целый ансамбль нейросетей: GPT, Claude, Mistral и другие. Один из участников дал несколько советов начинающим предпринимателям.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
621
Re: Энтузиазм, навыки и инвестиции. Как создать успешный...
Отправлено: 02.06.24 - 17:45
#1
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- Многих тревожит, что скоро искусственный интеллект отнимет рабочие места у людей из IT-индустрии. Есть ли такие риски?

С.ка, как же я ненавижу этих ботов...
Когда невозможно дозвониться ни сотовым операторам, ни банкам, ни гос. структурам.
Искусственный интеллект отнимает не только рабочие места, он отнимает наши нервы и здоровье...горите в аду, манагеры поменявшие людей на роботов (ботов)...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23299
Re: Энтузиазм, навыки и инвестиции. Как создать успешный...
Отправлено: 02.06.24 - 21:05
#2
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Цитата:
- Расскажите о проекте ai.tomaton. Что умеет бот-помощник Ерлан?

Самый главный вопрос - Ерлан по-казахски шпрехает, или очередной оцифрованный манкурт получился? :lol:
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