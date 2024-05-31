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≡ Шлагбаум преткновения - ОСИ и предприниматели в центре Костаная вновь выясняют, кто может проезжать во двор, а кто нет
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49303
Шлагбаум преткновения - ОСИ и предприниматели в центре Костаная вновь выясняют, кто может проезжать во двор, а кто нет
Отправлено: 31.05.24 - 18:35
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Костанайский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу ОСИ «Центр-парк». Объединение просило отменить решение городского суда, который указал выдать группе предпринимателей пульты от шлагбаумов.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38511
Шлагбаум преткновения - ОСИ и предприниматели в центре Костаная вновь выясняют, кто может проезжать во двор, а кто нет
Отправлено: 01.06.24 - 22:21
#45
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А так лично я в принципе за, и всегда был, чтоб предприниматели тоже гоняли с ключами, но без всяких клиентов, которых у них сотнями буквально в день.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
620
Re: Шлагбаум преткновения - ОСИ и предприниматели в центре...
Отправлено: 02.06.24 - 09:56
#46
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Цитата:
Добринцофф:
С удовольствием читаю ваши комментарии,умеете вы настроение поднять :lol:


Это хорошо. И настроение и что-то новое для себя открываете. Я вот так сказать не могу к сожалению.
Всё равно мы к этому придем. Центр по Абая и Баймагамбетова-Аль-Фараби-Тарана - не резиновые...
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15952
Re: Шлагбаум преткновения - ОСИ и предприниматели в центре...
Отправлено: 02.06.24 - 14:18
#47
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Цитата:
111:
Ключи у них есть, просто спор был за то, чтоб раздали ключи вмем курьерам и гостям разрешили ставить.

Бизнес должен свою парковку у входа в заведение делать для доставщиков и клиентов
Причем тут задний двор то?
У Додо и остальных пиццерий парковка будет напротив каз Франц центра ну или Атриум
Там же и курьеры должны стоять
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3392
Шлагбаум преткновения - ОСИ и предприниматели в центре Костаная вновь выясняют, кто может проезжать во двор, а кто нет
Отправлено: 02.06.24 - 16:48
#48
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
620
Re: Шлагбаум преткновения - ОСИ и предприниматели в центре...
Отправлено: 02.06.24 - 17:26
#49
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Цитата:
abaika95:
У Додо и остальных пиццерий парковка будет напротив каз Франц центра ну или Атриум Там же и курьеры должны стоять


Согласен с вами. Напротив Французского и пересечение Аль-Фараби - Баймагамбетова (кармашки) сделать 15-20 минут остановки с паркоматом - зафиксил время и пошел за доставкой - превысил время - заплатил... А во дворы нефиг заезжать...
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
620
Re: Шлагбаум преткновения - ОСИ и предприниматели в центре...
Отправлено: 02.06.24 - 17:31
#50
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Кстати это решение. Поставить камеры в наших дворах и паркоматы с платной стоянкой. Поставил, заплатил по часам - стой. Деньги пошли жильцам... Я думаю, у многих это отобьет желание парковаться бесплатно. Местным парковка бесплатная...
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38511
Шлагбаум преткновения - ОСИ и предприниматели в центре Костаная вновь выясняют, кто может проезжать во двор, а кто нет
Отправлено: 02.06.24 - 20:49
#51
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Цитата:
mks2703:
Аль-Фараби - Баймагамбетова (кармашки)

После Кантара там все государство перекрыло, а так бы ездили предприниматели с разрешением и стоянка дальше бы была, то есть кармашек.
Все испортило борьба с терроризмом.
От туда же ездили предприниматели, жители то тут собственно ни при чем.
Не они выдумали митинг.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38511
Шлагбаум преткновения - ОСИ и предприниматели в центре Костаная вновь выясняют, кто может проезжать во двор, а кто нет
Отправлено: 02.06.24 - 20:52
#52
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Цитата:
abaika95:
Там же и курьеры должны стоять

Сейчас они у стекляшки именно от Додо стоят.
Но Додо цех, хотя это не положено, работает до трех ночи, хотя часы работы как вроде до 23х, надо посмотреть.
В этом загвоздка, что у стекляшки и далее до цветочного, стоянка разрешена только до 23.00
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