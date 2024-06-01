НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Какие дороги станут платными в этом году в Казахстане
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49303
Какие дороги станут платными в этом году в Казахстане
Отправлено: 01.06.24 - 17:38
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В их числе две трассы в Костанайской области. В целом сумма сборов по 17 действующим платным участкам автодорог за 2023 год составила 31,9 млрд тенге. За первый квартал 2024 года сумма сборов составила 7,2 млрд тенге, привели данные в нацкомпании.
Читать новость

р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
595
Re: Какие дороги станут платными в этом году в Казахстане
Отправлено: 01.06.24 - 17:38
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да дорога Костанай-Троицк не должна быть платной. Я в течении года около Карабалыка дважды пробивал колесо. Именно из за дороги, а вернее из за ям и буераков. Как еще можно за нее платить? мародеры.
Профайл
КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1952
Re: Какие дороги станут платными в этом году в Казахстане
Отправлено: 01.06.24 - 22:47
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нормальный бизнес сначала вкладывает деньги, потом их отбивает. Но у нас всегда свой путь, ничего не вкладывая просто собирать деньги.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6228
Re: Какие дороги станут платными в этом году в Казахстане
Отправлено: 02.06.24 - 19:50
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
Но у нас всегда свой путь,


Свой, как писал всеми любимый Елбасы: "... у нас свой, казахстанский путь развития....", кажеться даже книгу написал про этот СВОЙ путь.
Сам или помощники писали - об этом мы можем только догадываться, но точно знаю что : - утильсбор - это казахское ноу-хау, так же как и система сбора денег с нарушителей ПДД - "Сергек".
И при той и при этой остапбендеревской системе взимания денег- деньги уходят на счета ЧАСТНЫХ компании.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 83, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 82
Зарегистрированные пользователи: maxsaf

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS