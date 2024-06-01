Отправлено: - 19:50

КГСПС:

Но у нас всегда свой путь,

Цитата:Свой, как писал всеми любимый Елбасы: "... у нас свой, казахстанский путь развития....", кажеться даже книгу написал про этот СВОЙ путь.Сам или помощники писали - об этом мы можем только догадываться, но точно знаю что : - утильсбор - это казахское ноу-хау, так же как и система сбора денег с нарушителей ПДД - "Сергек".И при той и при этой остапбендеревской системе взимания денег- деньги уходят на счета ЧАСТНЫХ компании.