Отправлено: - 14:18

111:

Ключи у них есть, просто спор был за то, чтоб раздали ключи вмем курьерам и гостям разрешили ставить.

Цитата:Бизнес должен свою парковку у входа в заведение делать для доставщиков и клиентовПричем тут задний двор то?У Додо и остальных пиццерий парковка будет напротив каз Франц центра ну или АтриумТам же и курьеры должны стоять