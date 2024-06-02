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≡ "Соперник демонстрирует специфический футбол" - В "Тоболе" объяснили неожиданный исход в матче с "Кайсаром"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49302
"Соперник демонстрирует специфический футбол" - В "Тоболе" объяснили неожиданный исход в матче с "Кайсаром"
Отправлено: 02.06.24 - 12:41
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Футболисты костанайского "Тобола" потерпели неожиданное поражение на своем поле в матче с кызылординским "Кайсаром" в рамках десятого тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ). Главный тренер "Тобола" Милич ЧУРИЧ прокомментировал матч.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38509
Re: "Соперник демонстрирует специфический футбол" - В...
Отправлено: 02.06.24 - 12:41
#1
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Цитата:
потерпели неожиданное поражение на

Как так можно говорить?
Всегда шансы равны, ты либо проиграешь, либо выиграешь.
Ну ничья может быть.
Почему не ожидали то, не умея при этом играть?
Они там кем себя возомнили, всякими Месси и Мбаппетистами?
Ходят там миллионами получают, разогнать их там надо уже давно!
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