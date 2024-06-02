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потерпели неожиданное поражение на

Цитата:Как так можно говорить?Всегда шансы равны, ты либо проиграешь, либо выиграешь.Ну ничья может быть.Почему не ожидали то, не умея при этом играть?Они там кем себя возомнили, всякими Месси и Мбаппетистами?Ходят там миллионами получают, разогнать их там надо уже давно!