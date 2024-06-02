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≡ Николай ВОРОНИН: Учитесь и читайте
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49301
Николай ВОРОНИН: Учитесь и читайте
Отправлено: 02.06.24 - 10:23
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Получилось как у Раневской - про то, что хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает хорошее настроение и крепкое здоровье. Ну а мы получили развал во многих отраслях, в том числе в образовании и науке.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
617
Re: Николай ВОРОНИН: Учитесь и читайте
Отправлено: 02.06.24 - 10:23
#1
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Коммерциализация образования, нечистоплотность отдельных преподавателей, ну и доступность высшего образования (очень много ВУЗов особенно частных), а что вы хотели?
Хотя и в советское время, в конце 80-х я столкнулся с таким опытом. Когда учился в Казахском Политехе (Алма-Ата) не смог сдать экзамены и отчислился (хотя учился сам), но зато некоторые товарищи с нефтяного Запада сдавали банками икры вполне успешно...
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3391
Re: Николай ВОРОНИН: Учитесь и читайте
Отправлено: 02.06.24 - 11:13
#2
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Цитата:
Горбачёв и Ельцин передрались за власть до такой степени, что потеряли страну, хотя на референдуме за сохранение СССР проголосовало свыше 90% населения.


Митинг за сохранение СССР.

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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
173
Николай ВОРОНИН: Учитесь и читайте
Отправлено: 02.06.24 - 12:19
#3
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Автор правильно указал, кто главные виновники происходящего в странах бывшего СССР! Надо было народу расстрелять их как изменников Родины, не зря же Шушкевич боялся, что его и других принявших решение о сдаче СССР в угоду США, расстреляют! Народ вместе с ГКЧП не смог группироваться и принять решение о расстреле изменников сдавших страну США, отсюда все беды! СССР изменники разорвали как веник на прутики и сейчас их легко сломать по одному. Сейчас все страны бывшего СССР, в том числе и Россия, на поводке у Америки и выполняет волю Конгресса США. Вот поэтому они сменили Ельцина на Путина! Сейчас нет смысла плакать о волосах, если срубили голову. Надо всем понимать, что жизнь всего одна и народ это власть в своей стране, поэтому нужно сейчас понимать, что необходимо приветствовать, что Президент дал возможность установить Справедливый и Слышащий Казахстан! Так что внесите каждый свою лепту в реализацию этих 2-х принципов через СМИ, депутатов маслихатов, Парламента по насущным вопросам, которые можно разрешить в нынешних условиях. Всем вам флаг Казахстана в руки!

[Исправлено: абике, 02.06.2024 - 13:21]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38508
Николай ВОРОНИН: Учитесь и читайте
Отправлено: 02.06.24 - 12:25
#4
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Цитата:
Статья Юрия Бондаренко «Капканы свободного мышления» окончательно убедила меня, что советское образование, считавшееся одним из передовых в мире


Как то мимо тов. Воронин написал.
В той статье говорится о современных уважаемых философах России, почему их становится все меньше и меньше, а не о самом образовании..

[Исправлено: 111, 02.06.2024 - 13:26]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38508
Re: Николай ВОРОНИН: Учитесь и читайте
Отправлено: 02.06.24 - 12:31
#5
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Цитата:
У молодых людей в приоритете социальные сети. «

Разве плохо, что молодежь читает эту НГ через одноклассники и инстаграмм и там этой молодежи много, в отличии от бумажной версии?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38508
Re: Николай ВОРОНИН: Учитесь и читайте
Отправлено: 02.06.24 - 12:33
#6
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Цитата:
И кто теперь сменит тех, кто у власти, при резкой деградации

Кто сменит быаших коммунистов, которые только воровать умеют..
Да..
Это вопрос..
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