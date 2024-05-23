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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38508
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.05.24 - 17:57
#8806
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Зато Привидение появлялось, я уж думал нет его..
Лепешки дома делал.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26223
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.05.24 - 19:17
#8807
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Цитата:
111:
Зато Привидение появлялось,

Это, кто такой?... ;-)
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38508
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.05.24 - 19:30
#8808
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Цитата:
drakon:
Это, кто такой?...

Это норд как то его, не знаю, на английском вроде , а, простыня.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38508
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.05.24 - 19:36
#8809
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26223
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.05.24 - 19:48
#8810
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Помню, такого... :-o
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3963
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.05.24 - 10:44
#8811
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Затишье в деревеньке!
Улыбки не хватает

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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3963
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.06.24 - 11:27
#8812
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В твоём вкусе, Вит?

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