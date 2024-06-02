Эти драндулеты потому и смешные что сделаны чтобы экипаж выжил Броневики для прохода по минированым дорогам А вообще странное впечатление от выставки
В Киеве вставили сожжённые российские БМП и танки Тоесть ясно видно техника уничтожена в бою и бойцы в ней видимо тоже А тут новенькое все прям со склада как будто Даже леопард пришлось портить дуло ему мять чтобы показалось как будто его в бою взяли
Сдается мне это техника реально со склада Либо просто брошенная на поле в следствии отсутствия бензина или снарядов
Почему не выставлено основное украинское оружие т-72 и БМП подбитые не понятно Либо не могли вытащить с понял боя либо его мало жгут
abaika95: Сдается мне это техника реально со склада
Разумеется, со склада. Откуда же ещё? Пригласил Столтенберг Шойгу в гости в Брюссель: - Вы - говорит - там у себя в Москве выставку трофейной техники хотите организовать? Вот, выбирайте, прямо со склада! Любые образцы! ... Вот Шойгу и выбрал, что понравилось.
Кстати, это тоже показатель боевого духа украинских нацистов. Немецкие нацисты в 1944-45 годах тоже часто бежали с поля боя, побросав всё, что мешало бежать быстро. "в виду отсутствия бензина и снарядов"
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