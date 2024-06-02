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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 448 из 449«1...446447448449»
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14821
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.06.24 - 08:26
#6706
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Казахстан будущего:


Астана 2050


Астана сейчас:


[Исправлено: Vit, 02.06.2024 - 09:48]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14821
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.06.24 - 08:30
#6707
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Теперь наша лёгкая промышленость: патриотичный спортивный костюм. 8400 рублей.



Женские сумочки по 5000 рублей.


[Исправлено: Vit, 02.06.2024 - 09:45]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14821
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.06.24 - 08:33
#6708
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Обувь и бейсболки.

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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14821
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.06.24 - 08:37
#6709
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Ну конечно всеми любимый отдел Продуктовая промышленость:
Минеральная вода с кучей медалей. (Незнаю как вы, я такую у нас не встречал, бываю почти во всех городах страны) может не обращал внимания
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14821
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.06.24 - 08:39
#6710
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Кухонный сервис 143 000 рублей :-o
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14821
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.06.24 - 08:41
#6711
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Наши казахстанские джемы. Малина, клюква, персик, вишня,клубника ( незнал что у нас клюква и персики растут)


[Исправлено: Vit, 02.06.2024 - 09:09]

[Исправлено: Vit, 02.06.2024 - 09:49]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14821
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.06.24 - 08:43
#6712
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Людей много, ходят смотрят, кто то покупает сладости. В основном шоколад.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14821
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.06.24 - 08:48
#6713
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Ну и на десерт фонтаны вднх.


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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14821
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.06.24 - 08:54
#6714
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Не удержался. Москва с высоты птичьего полёта. Билет 2100 рублей :-o


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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14821
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.06.24 - 08:56
#6715
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Кабинки с кондиционером.

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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15948
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.06.24 - 10:45
#6716
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Цитата:
Vit:
Попадаются смешные драндулеты

Эти драндулеты потому и смешные что сделаны чтобы экипаж выжил
Броневики для прохода по минированым дорогам
А вообще странное впечатление от выставки

В Киеве вставили сожжённые российские БМП и танки
Тоесть ясно видно техника уничтожена в бою и бойцы в ней видимо тоже
А тут новенькое все прям со склада как будто
Даже леопард пришлось портить дуло ему мять чтобы показалось как будто его в бою взяли

Сдается мне это техника реально со склада
Либо просто брошенная на поле в следствии отсутствия бензина или снарядов

Почему не выставлено основное украинское оружие т-72 и БМП подбитые не понятно
Либо не могли вытащить с понял боя либо его мало жгут
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15948
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.06.24 - 10:48
#6717
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Цитата:
Vit:
Не удержался. Москва с высоты птичьего полёта

Всегда бесил этот странный вайб у Москвы
С одной стороны посмотришь ну прям Лондон
Новостройки,небоскребы, хайтек

А с дорогой стороны типичный совковый городишко с хрущевками,брежневками и типовыми детскими садами
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14821
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.06.24 - 10:52
#6718
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Цитата:
abaika95:
Т-72 тоже есть. Я просто не все фотки выставил. Так сокращено. Но он тоже с виду целый. Может всу побросали при отступлении.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1382
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.06.24 - 11:02
#6719
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Цитата:
abaika95:
Сдается мне это техника реально со склада

:lol: Разумеется, со склада. Откуда же ещё?
Пригласил Столтенберг Шойгу в гости в Брюссель:
- Вы - говорит - там у себя в Москве выставку трофейной техники хотите организовать? Вот, выбирайте, прямо со склада! Любые образцы! :lol:
...
Вот Шойгу и выбрал, что понравилось. :-)
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1382
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.06.24 - 11:05
#6720
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Цитата:
abaika95:
брошенная на поле

Кстати, это тоже показатель боевого духа украинских нацистов.
Немецкие нацисты в 1944-45 годах тоже часто бежали с поля боя, побросав всё, что мешало бежать быстро. :-)
"в виду отсутствия бензина и снарядов" :lol:
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