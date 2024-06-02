Отправлено: - 10:45

Vit:

Попадаются смешные драндулеты

Цитата:Эти драндулеты потому и смешные что сделаны чтобы экипаж выжилБроневики для прохода по минированым дорогамА вообще странное впечатление от выставкиВ Киеве вставили сожжённые российские БМП и танкиТоесть ясно видно техника уничтожена в бою и бойцы в ней видимо тожеА тут новенькое все прям со склада как будтоДаже леопард пришлось портить дуло ему мять чтобы показалось как будто его в бою взялиСдается мне это техника реально со складаЛибо просто брошенная на поле в следствии отсутствия бензина или снарядовПочему не выставлено основное украинское оружие т-72 и БМП подбитые не понятноЛибо не могли вытащить с понял боя либо его мало жгут