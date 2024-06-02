НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Грозовые дожди, летнее тепло и щепотка заморозков - О погоде начала июня в Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49300
Грозовые дожди, летнее тепло и щепотка заморозков - О погоде начала июня в Костанайской области
Отправлено: 02.06.24 - 00:48
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По прогнозам синоптиков, в субботу, 1 июня, на севере, юге и западе области ночью пройдут дожди, днём на западе, востоке и юге ожидаются дожди с грозами и шквалом. В воскресенье, 2 июня, ночью грозовой дождь прогнозируется на юге области.
Читать новость

b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4474
Re: Грозовые дожди, летнее тепло и щепотка заморозков - О погоде...
Отправлено: 02.06.24 - 00:48
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так чо, картоху-то можно сажать уже?)))
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6907
Re: Грозовые дожди, летнее тепло и щепотка заморозков - О погоде...
Отправлено: 02.06.24 - 04:49
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я на следующей неделе уже буду полоть,вылазит ПО несколько листочков. Удобрял конским навозом,видимо цельным зерном кормили животину,много всходит зерновых
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 79, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 79
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS