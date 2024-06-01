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≡ Галина САТАЛКИНА: Мемориал развлекательного значения
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49300
Галина САТАЛКИНА: Мемориал развлекательного значения
Отправлено: 01.06.24 - 10:39
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Просто поражает своей духовной глухотой активно реализуемая областным управлением культуры идея реконструкции Исторического сквера, территории, прилегающей к особому памятнику - «Стене расстрела».
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Z
§ ZanoZOV
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
60
Галина САТАЛКИНА: Мемориал развлекательного значения
Отправлено: 01.06.24 - 23:39
#15
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
597
Re: Галина САТАЛКИНА: Мемориал развлекательного значения
Отправлено: 02.06.24 - 00:29
#16
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Цитата:
Я не поклонник мистики, но, оспаривать наличие этого воздействия (призраки, звуки выстрелов и шагов, стоны и крики), не могу из-за множества свидетельств ночных сторожей музея и собственных впечатлений.

Источник:

при всей однобокости статьи, она хотя бы не лишена юмора. выводы основываются на свидетельствах...ночных сторожей, и личных впечатлениях. это типа как ..."личный опыт веры".
что ни говори а совки паршиво просвещением занимались.

Цитата:
mks2703:
Сейчас легко внуки и правнуки отказываются от памяти своих дедов и прадедов. Такое впечатление, что к власти пришли внуки и правнуки тех, кто расстреливал...

ай-ай-ай. а ведь это ваша, совковая мулька - "...мы старый мир до основания разрушим а затем..." и далее по тексту. нееет граждане. это все те же самые п(недалекие)головые совки у власти что и были. и что тогда действовали идиотскими методами, что сейчас. такая же глупость один в один. так что обижаться тут не на что, это самые что ни на есть последствия советской власти. наслаждайтесь.
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4474
Re: Галина САТАЛКИНА: Мемориал развлекательного значения
Отправлено: 02.06.24 - 00:44
#17
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Очень интересный вопрос: А красные (большевики) хорошие, потому что ближе к нам по воспитанию в советское время? Потому что мы в большинстве их потомки, восславлявшие коммунистический строй?
А белые-то боролись за что? За восстановление законного правительства, которое было свергнуто в результате революции (т.е. незаконного захвата власти)!
Так кто из них прав? Нам с детства показывали фильмы и пр, где красные были хорошими и с них надо было брать пример, а беляки были плохими, потому что были против. Как ни крути, но и красные потом тоже попили кровушки народной.
И сегодня, когда мы отреклись от идей коммунизма и строим светлое капиталистическое будущее, к кому из них проявлять симпатию?
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1291
Re: Галина САТАЛКИНА: Мемориал развлекательного значения
Отправлено: 02.06.24 - 00:50
#18
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Цитата:
Карачун:
ай-ай-ай. а ведь это ваша, совковая мулька - "...мы старый мир до основания разрушим а затем..." и далее по тексту. нееет граждане. это все те же самые п(недалекие)головые совки у власти что и были. и что тогда действовали идиотскими методами, что сейчас. такая же глупость один в один. так что обижаться тут не на что, это самые что ни на есть последствия советской власти. наслаждайтесь.


......на Украине какая мулька?и какия там методика?
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