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Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=52444 Я не поклонник мистики, но, оспаривать наличие этого воздействия (призраки, звуки выстрелов и шагов, стоны и крики), не могу из-за множества свидетельств ночных сторожей музея и собственных впечатлений.Источник:

mks2703:

Сейчас легко внуки и правнуки отказываются от памяти своих дедов и прадедов. Такое впечатление, что к власти пришли внуки и правнуки тех, кто расстреливал...

Цитата:при всей однобокости статьи, она хотя бы не лишена юмора. выводы основываются на свидетельствах...ночных сторожей, и личных впечатлениях. это типа как ..."личный опыт веры".что ни говори а совки паршиво просвещением занимались.Цитата:ай-ай-ай. а ведь это ваша, совковая мулька - "...мы старый мир до основания разрушим а затем..." и далее по тексту. нееет граждане. это все те же самые п(недалекие)головые совки у власти что и были. и что тогда действовали идиотскими методами, что сейчас. такая же глупость один в один. так что обижаться тут не на что, это самые что ни на есть последствия советской власти. наслаждайтесь.