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≡ А теперь сделаем их с мясом! Новая версия пирожков-завертышей. Надо обязательно приготовить
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49300
А теперь сделаем их с мясом! Новая версия пирожков-завертышей. Надо обязательно приготовить
Отправлено: 01.06.24 - 18:32
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Блюдо-экспромт. Получилось потому, что одному из наших кулинаров - Ксении - до боли захотелось беляшей. А время позднее, дрожжевого теста, не то что сам уже не сделаешь, но и не купишь. Но охота пуще неволи. Ксения придумала вариант. И такой, что вполне можно его тиражировать.
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
173
Re: А теперь сделаем их с мясом! Новая версия...
Отправлено: 01.06.24 - 18:32
#1
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Самый цимес - сок -то убежал! Жалко.
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1291
Re: А теперь сделаем их с мясом! Новая версия...
Отправлено: 01.06.24 - 23:24
#2
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.....кто бы мне приготовил такую вкуснятину!!!!! пока читал чуть язык не проглотил....уходит в прошлое когда жёны стряпали что то ....кормят своих мужиков полуфабрикатами в лучшем случаии в худшем дошираком....Цитата:
Филипповна:
Самый цимес - сок -то убежал! Жалко.

.....она и говорит чуток передержала....
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38502
А теперь сделаем их с мясом! Новая версия пирожков-завертышей. Надо обязательно приготовить
Отправлено: 01.06.24 - 23:53
#3
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
кто бы мне приготовил такую вкуснятину!!!!! пока читал чуть язык не проглотил....уходит в прошлое когда жёны стряпали что то ....кормят своих мужиков полуфабрикатами в лучшем случаии в худшем дошираком...

Не совсем понял, поясни пожалуйста
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