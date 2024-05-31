Шлагбаум преткновения - ОСИ и предприниматели в центре Костаная вновь выясняют, кто может проезжать во двор, а кто нет

Отправлено: - 22:21

А так лично я в принципе за, и всегда был, чтоб предприниматели тоже гоняли с ключами, но без всяких клиентов, которых у них сотнями буквально в день.