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≡ Шлагбаум преткновения - ОСИ и предприниматели в центре Костаная вновь выясняют, кто может проезжать во двор, а кто нет
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49299
Шлагбаум преткновения - ОСИ и предприниматели в центре Костаная вновь выясняют, кто может проезжать во двор, а кто нет
Отправлено: 31.05.24 - 18:35
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Костанайский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу ОСИ «Центр-парк». Объединение просило отменить решение городского суда, который указал выдать группе предпринимателей пульты от шлагбаумов.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38501
Шлагбаум преткновения - ОСИ и предприниматели в центре Костаная вновь выясняют, кто может проезжать во двор, а кто нет
Отправлено: 01.06.24 - 22:21
#45
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А так лично я в принципе за, и всегда был, чтоб предприниматели тоже гоняли с ключами, но без всяких клиентов, которых у них сотнями буквально в день.
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