Шлагбаум преткновения - ОСИ и предприниматели в центре Костаная вновь выясняют, кто может проезжать во двор, а кто нет
Отправлено: 31.05.24 - 18:35
Костанайский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу ОСИ «Центр-парк». Объединение просило отменить решение городского суда, который указал выдать группе предпринимателей пульты от шлагбаумов. Читать новость
Людям в парк надо, в центр. Прекрасно понимаю людей. Ну оставь ты машину дома, приедь на автобусе, и дорогу разгрузишь, и не надо искать место парковки... Но нет же, у нас же дорогие любимые ж.пы, как они будут мучаться на сиденьях общественного транспорта... Хотя можно и такси заказать, если натура не жлобская... И хотелось бы уже вводить разделение движения по четным и нечетным дням для каждого автолюбителя. Есть машина получай свой день - четный или нечетный и соответственно цифру номера. Причем на постоянной основе, купил вторую машину, получаешь такую же четность, чтобы не было искушения иметь две машины разной четности...
mks2703: нас во дворе так машины летом забиваются, что Скорая не может проехать.
Она не то что ждет минуту шлагбаум, да, она у нас, когда был этот беспредел, вообще не могла заезжать, почему то об этом СМИ молчат, когда дежурят у нашего шлагбаума сутками, отлавливая Скорую. Да да, сутками они сидят около цветочного магазина с камерами..
mks2703: И хотелось бы уже вводить разделение движения по четным и нечетным дням для каждого автолюбителя. Есть машина получай свой день - четный или нечетный и соответственно цифру номера. Причем на постоянной основе, купил вторую машину, получаешь такую же четность, чтобы не было искушения иметь две машины разной четности...
С удовольствием читаю ваши комментарии,умеете вы настроение поднять
111: СМИ молчат, когда дежурят у нашего шлагбаума сутками, отлавливая Скорую. Да да, сутками они сидят около цветочного магазина с камерами..
А прикинь, сфоткают, как скорая не смогла к тебе на вызов приехать, как тебя на носилках через шлагбаум перекидывают, а мимо проходит один из бизнесменов, и не может открыть для тебя, потому что вы им ключи не дали. Это будет репортаж года
Жильцов бесит что предприниматели разгружаются во дворе и доставка во двор заезжает за заказом это действительно не правильно При этом жильцы решили не давать ключи предпринимателям что тоже как-то тупо
А как предпринимателю самому заезжать во двор где у него бизнес? Почему он не имеет право машину во дворе ставить там где работает? Предприниматель такой же владелец недвижки
Меня например бесит что во дворе у нас постоянно молодежь на мопедах тусуется это местные Но а что теперь установить шлагбаум и не давать им ключи от въезда?
Весь спор надо переквалифицировать в дело против предпринимателей кто пользуется двором как своей рабочей площадкой Разгружается там Парковку для доставщиков устраивает итд Но ключи не давать им не имеете право
maxsaf: Интересно, в каком веке вы до этого додумаетесь.
Уехал в Канаду где все придумано западными юристами и теперь понтуется что у нас совок отсталый)) У нас совок как ты любишь же Никаких эвакуаторов Дворы открыты Ходи где хочешь Вот когда у нас колличество дол***ов будет больше чем адекватных, как у вас случилось тогда и у нас начнут закручивать гайки и юридические тонкости подводить)) То нельзя Это нельзя Тут не стой Сюда не ходи Тут не гуляй Это не ешь Итд))Цитата:
maxsaf: В цивилизованных странах это давно решено цивилизованным способом - парковки зарезервированы
Так и он ни о чем не додумался Приехал на все готовое На вековые законы и правила И теперь понты колотит что он цивилизованный А по сути он такой же араб или индус котрый в шоке от драконовских методов запада) Сразу штраф и эвакуатор Воду после 11 вечера смыл в доме сразу полиция приедет))
И они ещё это цивлизованностью называют а не бредом и штрафастаном
У нас есть одно СМИ такое, которое дежурит на стоянке по ночам и снимает как Скорая будет и сколько секунд, которые быстро, не вытаскивает, вот недавно было 63 секунды, выложило в инстаграмме, я даже подписался на то издание
Когда глушилку включают, к шлагбауму надо подходить прям рядом, сигнал ловит, с пяти метров нет, потому ночью не каждый выходит, потому говорим Скорым, заезжайте со стороны стекляшки и Байтурсынова, где нет шлагбаума
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